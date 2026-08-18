Gboard, arriva la scorciatoia per inserire contenuti al volo

L’applicazione Gboard di Google potrebbe presto ricevere una nuova scorciatoia “Inserimento Rapido”. Come suggerisce il nome, il suo scopo è rendere più fluido l’inserimento di contenuti nei messaggi.

Big G aggiorna regolarmente la tastiera predefinita degli smartphone Android, con opzioni a volte attese da molto tempo dagli utenti.

È qui che compare una nuova scorciatoia che, volendo, si può aggiungere alla barra degli strumenti sopra la tastiera. Per chi non la conoscesse, questa barra contiene una serie di riquadri dedicati alle diverse funzioni disponibili. Per personalizzarla, basta toccare l’icona all’estrema sinistra, rappresentata da quattro quadrati con gli angoli arrotondati, quindi premere sulla matita in basso a destra. A quel punto è possibile trascinare nella barra le funzioni che si desidera avere sempre a portata di mano.

Tra quelle disponibili c’è anche “Quick Insert”, che nella versione italiana dovrebbe chiamarsi “Inserimento Rapido“. L’icona è facilmente riconoscibile: è un rombo con un segno “+” al centro.

L’opzione “Inserimento Rapido” di Gboard è in fase di test

Nessun mistero sullo scopo della funzione: “Inserimento Rapido” punta a rendere più fluido l’inserimento di contenuti nei messaggi. Le categorie per ora previste, che compaiono dopo aver toccato l’icona del rombo, sono sei:

Strumenti: ad esempio la digitazione vocale.

Espressioni: emoji o sticker.

Appunti: la cronologia recente di ciò che avete copiato.

Strumenti di scrittura: possono mettere in evidenza il testo che avete modificato di frequente.

Immagini.

Contatti.

Alcune categorie come Immagini mostrano qualche esempio, e tutte dispongono di una barra di ricerca per andare oltre. Questa barra è peraltro presente anche prima di scegliere una categoria. Per quanto riguarda i Contatti, si può scegliere di inserire tutte o solo alcune delle informazioni proposte (nome, eventuale soprannome, numero di telefono).

La nuova scorciatoia è piuttosto completa, ma è presto per dire se velocizza davvero l’inserimento di contenuti rispetto alle opzioni già disponibili. Nessuna data di rilascio è nota al momento.