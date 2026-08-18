Microsoft elimina Copilot da Excel, ecco perché

Microsoft ha annunciato il ritiro di Copilot da Excel. Dopo un anno di test e a pochi mesi da quello che avrebbe dovuto essere il suo lancio ufficiale, l’azienda preferisce gettare la spugna.

Copilot, perché Microsoft fa marcia indietro su Excel

Un anno fa, Microsoft distribuiva il suo assistente AI Copilot su Excel attraverso una funzione a lui dedicata. L’idea all’epoca era permettere agli utenti di descrivere ciò di cui avevano bisogno in linguaggio naturale e lasciare che Copilot si occupasse della parte tecnica. Questa opzione è disponibile e in fase di test da agosto scorso per gli utenti iscritti ai programmi Frontier (accesso anticipato alle funzionalità AI sperimentali su Microsoft 365) e Insider (novità Windows in anteprima).

L’azienda prevedeva di lanciarla ufficialmente in versione stabile per tutti gli utenti a gennaio 2027, ma alla fine non se ne farà nulla. Ha deciso di eliminarla a partire dal 14 settembre 2026.

Copilot non scompare del tutto da Microsoft Excel

Microsoft ritiene che Copilot di Excel non sia più utile da quando è possibile accedere all’assistente AI all’interno del software attraverso altri punti di ingresso. Infatti, sono stati aggiungi un pannello laterale dedicato a Copilot e un pulsante di azione fluttuante, che permettono di interagire con l’assistente in modo più rapido rispetto al ricorso alla funzione dedicata. Gli sviluppatori devono essersi accorti che questa possibilità veniva sfruttata molto poco dagli utenti.

Ricordiamo inoltre che Copilot su Excel è ancora piuttosto limitato. La stessa Microsoft ne sconsiglia l’utilizzo in alcuni casi per via dei problemi di affidabilità dei risultati. Come nel caso dei calcoli numerici (somma, media, ecc.). Anche se non potersi fidare dell’AI per i calcoli in un’applicazione di fogli di calcolo è piuttosto strano.

Copilot per Excel nella sua forma attuale è pensato soprattutto per generare riassunti di intervalli di celle, dati di esempio per la prototipazione o le dimostrazioni, descrizioni di prodotti a partire dalle loro caratteristiche tecniche, oppure per assegnare categorie o etichette alle voci di testo.