Copilot per Excel, si scrive ciò che si vuole e l'AI crea la formula

L’era in cui ci si deve ricordare se SI.ERRORE va prima o dopo INDICE.CONFRONTA è finita. Copilot per Excel ha imparato a generare formule partendo da quello che si scrive in italiano. O meglio, in linguaggio naturale.

Copilot in Excel: si scrive in italiano e genera formule automaticamente

La novità si chiama “Copilot on grid“. Basta selezionare la cella dove si vuole il risultato, si digita “=” come al solito, ma invece di lanciarsi in un’acrobazia mentale per ricordare la sintassi perfetta, si scrive semplicemente cosa si vuole. Tipo Calcola profitto totale . Copilot ci pensa, genera la formula, mostra un’anteprima del risultato e si decide se tenerlo o cestinarlo. Se va bene, si clicca “Mantieni”, altrimenti “Elimina” e si riprova.

Dietro le quinte c’è un’intelligenza artificiale addestrata per capire cosa si intende anche quando lo si esprime in modo approssimativo. Copilot per Excel non si limita a creare formule da zero, può modificare quelle già esistenti. Può combinare dati da fogli diversi e perfezionare la formula generata per soddisfare requisiti più specifici, sempre attraverso l’interfaccia in linguaggio naturale.

Immaginiamo di dover calcolare la somma dei ricavi solo per i prodotti venduti in un certo periodo, escludendo i resi, ma solo se il cliente è di una specifica area geografica. Normalmente servirebbero una decina di funzioni annidate, tre caffè e la benedizione di un santo. Ora basta descrivere il problema a Copilot e lui si occupa di tutto.

I limiti

Al momento Copilot può generare una sola formula che gestisce un intervallo alla volta. Quindi se il foglio è un dedalo di calcoli interconnessi dove tutto dipende da tutto, ci si dovrà ancora sporcarsi le mani. Microsoft dice che sta valutando il supporto per formule multiple negli aggiornamenti futuri, ma non ha fornito una data.

E poi c’è la questione dell’accesso. La nuova funzione è riservata ai clienti Microsoft 365 Copilot che usano Excel per il web. Chi usa la versione desktop o non hai l’abbonamento giusto, è tagliato fuori. Microsoft spera che questa novità renda Excel più accessibile ai principianti, e probabilmente ci riuscirà.

Ma anche gli utenti esperti potrebbero trovarla utile per snellire il lavoro.