GeekerChip Mouse torna al prezzo più basso di sempre

Affaticati e doloranti dall’uso continuo del tradizionale mouse? Vi proponiamo GeekerChip Mouse Verticale Cablato, un mouse ergonomico, ideale per riposare il polso, mano e avambraccio. Adatto per PC, computer, portatile e Mac. Tutto ciò a soli 9,99 euro grazie al coupon di 7 euro applicabile al momento dell’acquisto.

GeekerChip Mouse verticale ed ergonomico con filo: caratteristiche tecniche

GeekerChip Mouse con filo garantisce dai 1000 ai 1600 DPI e presenta ben 6 pulsanti personalizzabili. Questo mouse ergonomico è la soluzione alla fatica e al dolore grazie al formato ergonomico che vi permette di inclinare il braccio e il polso in una posizione naturale a 60°, per lavorare senza fatica. Di dimensione 12.2 x 8 x 6.4 cm e solo 110 grammi, è caratterizzato da un materiale resistente con la superficie di rivestimento in gomma di alta qualità, per una comoda presa anche per lunghe ore di utilizzo.

Questo mouse verticale consente anche di sfruttare un sensore ottico personalizzabile da 1000 a 1600 DPI e a due pulsanti azionabili con il pollice per garantirvi il controllo rapido e preciso. È facile da utilizzare e inoltre non richiede driver o procedure guidate di configurazione. Infine il GeekerChip Mouse è compatibile con tutte le versioni di Windows, Mac, Linux, Chrome e tanti altri.

Se siete alla ricerca di un mouse leggero, funzionale e affidabile, non fatevi scappare questa interessante offerta Amazon che vi permette di portarvi a casa questo gioiellino a soli 9,99 euro con un coupon di 7 euro da applicare al momento dell’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.