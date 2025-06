GEEKOM batte tutti: miniPC con i9 in promo lancio a soli 636€

I saldi di metà anno sui miniPC GEEKOM portano sul mercato italiano un’offerta davvero imperdibile: il nuovo GEEKOM IT13 2025 Edition è ora disponibile a 749 euro, ma grazie al codice esclusivo PUNIT1315 è possibile acquistarlo con uno sconto del 15%, scendendo così a 636,65 euro.

Una cifra estremamente competitiva per un miniPC di fascia alta, equipaggiato con un processore Intel Core i9 e pensato per soddisfare le esigenze di professionisti, creativi e utenti avanzati.

miniPC ma MAXI potenza

Questo modello si distingue per il suo equilibrio tra potenza e compattezza. Al suo interno troviamo l’Intel Core i9-13900HK di tredicesima generazione, dotato di 14 core e 20 thread, con una cache L3 da 24 MB e una GPU integrata Iris Xe con 96 unità di esecuzione. La macchina è configurata con 32 GB di memoria RAM DDR4 a 3200 MHz, espandibile fino a 64 GB in dual channel, e uno spazio di archiviazione basato su SSD PCIe Gen4 da 1 TB, con possibilità di aggiungere ulteriori unità tramite uno slot M.2 e un vano SATA da 2,5 pollici.

Il comparto connettività è ampio e moderno: include due porte USB4 full function compatibili con DisplayPort, tre porte USB 3.2 Gen2, due porte USB 2.0, due uscite HDMI 2.0, un lettore di schede SD, un’uscita jack da 3,5 mm per cuffie e una porta LAN da 2.5Gbps. La connessione wireless è garantita dal supporto Wi-Fi 6E, per una velocità stabile anche in ambienti affollati di dispositivi.

Tutto questo è racchiuso in un corpo estremamente compatto, che misura solo 112 x 112 x 37 mm, con un design elegante e solido in alluminio ventilato. La finitura blu opaca e i bordi morbidi conferiscono al dispositivo un aspetto premium, mentre il sistema di raffreddamento proprietario IceBlast 2.0 garantisce silenziosità ed efficienza anche sotto stress. Il sistema operativo Windows 11 Pro è preinstallato, rendendo il miniPC pronto all’uso fin dal primo avvio.

Pensato per chi lavora con suite grafiche e software di montaggio come Adobe Premiere o DaVinci Resolve, l’IT13 2025 Edition supporta fino a quattro monitor contemporaneamente e si adatta perfettamente anche a chi cerca un dispositivo potente per la programmazione, l’analisi dati o il gaming leggero in 1080p. La scheda grafica integrata consente la riproduzione di contenuti fino a 8K a 60 fps, trasformando il dispositivo anche in una perfetta soluzione home theater compatta.

Accedi a sito ufficiale e inserisci il codice PUNIT1315 per abbassare il prezzo del miniPC a soli 636,65 euro. Il GEEKOM IT13 2025 Edition diventa uno dei migliori affari della stagione per chi cerca prestazioni elevate, versatilità e un design compatto, senza compromessi.

