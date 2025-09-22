GEEKOM IT15 con Intel U9 in OFFERTA di lancio: risparmi 250 euro

GEEKOM celebra il suo 22° anniversario con una promozione imperdibile. Il protagonista è il nuovo Mini PC GEEKOM IT15 con processore Intel Core U9-285H, un dispositivo compatto ma straordinariamente potente, pensato per chi desidera prestazioni di livello desktop in un formato ridotto ed elegante.

In occasione del lancio, il prezzo ufficiale di 1.199 euro viene abbattuto con un’offerta esclusiva: utilizzando il codice sconto 22IT15PI, il mini PC è disponibile a soli 949 euro, con un risparmio immediato di 250 euro. L’offerta è già attiva e può essere sfruttata direttamente accedendo al seguente link.

GEEKOM IT15: potenza e connettività al top

Il nuovo IT15 si distingue per la sua grafica Intel Arc A140T con Ray Tracing e XeSS, ideale per editing, multimedia e gaming. La memoria DDR5 dual-channel con supporto fino a 64 GB e lo spazio di archiviazione SSD fino a 4 TB garantiscono fluidità e velocità in ogni scenario d’uso.

Sul fronte della connettività non mancano 6 porte USB, due HDMI 2.0 e due USB4 a 40 Gbps con supporto fino a quattro display e risoluzioni che raggiungono l’8K. Le connessioni sono sempre stabili grazie a Ethernet 2,5Gbps, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, mentre il sistema di raffreddamento IceBlast 2.0 assicura basse temperature e silenziosità. A completare il pacchetto troviamo Windows 11 Pro già preinstallato, pronto per essere utilizzato fin dal primo avvio.

Questa promozione rientra nella più ampia GEEKOM 22nd Anniversary Celebration, che ha preso ufficialmente il via con sconti fino al 50% su tanti prodotti del catalogo. La campagna durerà un mese intero e si concluderà il 25 ottobre 2025, offrendo agli utenti l’occasione perfetta per aggiornare la propria postazione con dispositivi potenti, versatili e affidabili.

Chi desidera un mini PC di ultima generazione non può lasciarsi sfuggire questa occasione: il GEEKOM IT15 U9-285H è disponibile a soli 949 euro invece di 1.199 euro, utilizzando il codice 22IT15PI.

