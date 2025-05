GEEKOM Mini Air12: mini PC in offerta su Amazon! (-20%)

L’interesse per i Mini PC sta crescendo esponenzialmente. Apprezzati per le ridotte dimensioni, la silenziosità di funzionamento e la versatilità d’impiego, questi dispositivi si prestano al lavoro d’ufficio e all’impiego domestico. Disponendo in certi casi di sufficienti risorse di calcolo e ridotti consumi, sono, in molte circostanze, preferibili al classico PC Desktop. Tra le ultime uscite troviamo il Mini Air12, che GEEKOM sta offrendo in questi giorni, fino al 31 maggio, ad un prezzo ribassato del 20% sia sul loro sito ufficiale che su Amazon. Non perdiamoci in chiacchere e vediamo le caratteristiche tecniche di questo nuovo mini PC di casa GEEKOM.

Caratteristiche tecniche | GEEKOM Mini Air12

Le caratteristiche tecniche di questo Mini PC sono di tutto rispetto. Iniziamo dal processore, che è un Alder Lake N150 di 12esima generazione. Stabile e davvero poco energivoro, perfetto per un PC di queste dimensioni. Anche la dotazione di RAM è parsimoniosa, infatti troviamo già 16 GB di RAM abbinati ad un SSD m.2 da 512 GB espandibile comunque fino a 2 TB.

La dotazione hardware permette tranquillamente il lavoro d’ufficio, anche abbastanza spinto senza nessun rallentamento. Il tutto, mantenendo i consumi decisamente bassi. Il Mini PC è dotato anche di Wi-Fi 6, ormai standard super apprezzato per le sue performance, e Bluetooth 5.2 ideale per collegare eventuali dispositivi come tastiera, mouse o sistemi audio.

Questo GEEKOM Mini Air12 è anche ben dotato in termini di porte input-output rendendolo davvero ideale per ogni caso d’uso: a bordo infatti una Type-C, Jack per le cuffie da 3.5 mm, 3 USB 3.2 (due sul retro e una nel pannello frontale), ingresso Ethernet RJ45, un’altra Type-C con DP 1.4, un HDMI e, per concludere, un Mini Display Port 1.4. Il dispositivo è inoltre in grado di supportare fino a 3 display 8K.

Approfitta dell’offerta!

Da oggi, 14 maggio fino al 31 maggio, sarà possibile acquistare questo mini PC approfittando di un invitante sconto vicino al 20%. Infatti, sul sito ufficiale, sarà possibile utilizzare il codice sconto a noi riservato “PUNTOAIR12” che farà abbassare il prezzo di 60€, da 299€ a 239€.

Anche su Amazon sarà possibile usufruire dell’offerta, attraverso il codice sconto “PIAIR12N150” si otterrà, anche in questo caso, il 20% di sconto. Cosa aspetti?

