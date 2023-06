GeForce RTX 3060 Ti: offerta al TOP di Amazon, risparmi il 16%

La Zotac GeForce RTX 3060 Ti è una scheda video che ti offre prestazioni elevate a un prezzo accessibile, specialmente grazie a questa nuova offerta di Amazon.

La GPU è disponibile infatti a solo 371,52 euro invece di 440,18 euro, con uno sconto del 16%. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo, considerando il periodo di scarsa disponibilità e prezzi alti che ha caratterizzato il mercato delle GPU negli ultimi anni.

GeForce RTX 3060 Ti: una bestia al tuo servizio

La Zotac GeForce RTX 3060 Ti è una scheda video basata sull’architettura NVIDIA Ampere, che ti offre prestazioni superiori a una RTX 2080 Super. Dotata di 4864 core CUDA, 8 GB di memoria GDDR6X a 256 bit e una frequenza di boost di 1665 MHz, questa scheda è in grado di gestire giochi in QHD con dettagli elevati e ray tracing attivo. Inoltre, supporta le tecnologie NVIDIA come DLSS, Reflex, Broadcast e Ansel, che migliorano ulteriormente la tua esperienza di gioco.

La GPU si presenta con un design compatto e sobrio, con una lunghezza di soli 222 mm e un colore nero opaco. Il sistema di raffreddamento IceStorm 2.0 utilizza due ventole da 90 mm con controllo attivo e stop automatico, che garantiscono un’ottima dissipazione del calore e un funzionamento silenzioso. La scheda dispone anche di una retro-piastra metallica che ne aumenta la robustezza e la stabilità.

Per alimentare la Zotac GeForce RTX 3060 Ti sono necessari due connettori PCIe a 8 pin e un alimentatore da almeno 650 W. La scheda offre tre porte DisplayPort 1.4a e una porta HDMI 2.1, che supportano risoluzioni fino a 8K. La scheda è compatibile con il VR e con il software FireStorm, che ti permette di monitorare e regolare le impostazioni della GPU.

Non lasciarti sfuggire questa offerta su Amazon: la Zotac GeForce RTX 3060 Ti è una scheda video potente e conveniente, ideale per i gamer più esigenti. Affrettati a ordinarla prima che terminino le scorte: il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.