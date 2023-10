GeForce RTX 4060 in offerta al MINIMO STORICO su Amazon (-17%)

Superato il terribile periodo dei rialzi, per il mercato delle GPU è facile adesso parlare spesso di minimo storici. È il caso della GeForce RTX 4060 che puoi acquistare su Amazon al prezzo più basso di sempre di 387,24 euro: una grande occasione da non farti scappare se vuoi aggiornare il tuo PC.

GeForce RTX 4060 in offerta: le caratteristiche

La GeForce RTX 4060 supporta una serie di tecnologie avanzate, tra cui DLSS 3, DLSS 2, Ray Tracing, NVIDIA Reflex e GeForce Experience. Queste funzionalità offrono una grafica eccezionale, una risposta ultra-rapida e una straordinaria esperienza di gioco. Inoltre, grazie alle applicazioni NVIDIA Studio, i creativi possono godere di un flusso di lavoro fluido per la produzione multimediale.

Con un boost clock di 2475MHz e 3072 CUDA core, la GeForce RTX 4060 offre prestazioni grafiche straordinarie. La sua memoria GDDR6 da 8 GB e il bus di memoria a 128 bit con una velocità di memoria di 17Gbps garantiscono una grafica fluida e dettagliata anche nei giochi e nei progetti più impegnativi.

La configurazione di Gigabyte non solo offre prestazioni eccezionali ma anche una gestione termica avanzata. Il sistema di raffreddamento progettato su misura assicura un’efficace capacità di dissipazione del calore. I tubi di calore in rame puro entrano in contatto diretto con la GPU, facilitando un migliore trasferimento di calore al dissipatore di calore. Ciò si traduce in prestazioni più elevate a temperature più basse, il che è essenziale per ottenere il massimo dalle tue applicazioni e dai tuoi giochi preferiti.

La GeForce RTX 4060 offre una vasta gamma di opzioni di connettività, tra cui PCIE 4.0 per una comunicazione ultra-rapida. Inoltre, le 2 porte DisplayPort 1.4a e le 2 porte HDMI 2.1a consentono una connessione versatile a monitor, TV e dispositivi compatibili. Questa scheda grafica supporta DirectX 12 Ultimate e OpenGL 4.6, garantendo la massima compatibilità con le applicazioni e i giochi più recenti.

La GeForce RTX 4060 di Gigabyte è un’opportunità straordinaria per migliorare le tue esperienze di gioco e di produzione multimediale. Non solo potrai godere di una grafica di altissima qualità, ma potrai farlo al minimo storico di 387,24 euro su Amazon. Questo affare è per tempo limitato, quindi affrettati e acquista la tua GeForce RTX 4060 oggi stesso.

