Gemini 2.5 Pro e Flash stabili, nuovo Flash-Lite

Google ha annunciato due importanti novità per la famiglia di modelli Gemini 2.5. Dopo alcuni mesi di test e miglioramenti, l’azienda di Mountain View ha rilasciato le versioni stabili di Gemini 2.5 Pro e Flash. Contestualmente è arrivato il nuovo modello Gemini 2.5 Flash-Lite (preview). Gli utenti possono inoltre caricare video nell’app Gemini per Android e iOS.

Novità per la famiglia Gemini 2.5

Gemini 2.5 Pro è stato annunciato il 25 marzo, mentre Gemini 2.5 Flash è disponibile dal 17 aprile. Inizialmente erano versioni “preview” (sperimentali), quindi non garantivano risultati affidabili al 100%. Dopo aver apportato diversi miglioramenti, basati anche sui feedback ricevuti dagli sviluppatori, Google ha rilasciato le versioni stabili che possono essere selezionate nell’app Gemini.

In dettaglio, la versione stabile di Gemini 2.5 Pro è basata sulla preview del 5 giugno, mentre quella di Gemini 2.5 Flash è basata sulla preview del 20 maggio. Entrambi sono modelli con capacità di ragionamento, ma differiscono per dimensione, prestazioni e prezzo. Per Gemini 2.5 Flash è possibile disattivare la capacità di ragionamento.

L’ultimo arrivato della famiglia è Gemini 2.5 Flash-Lite (preview). Offre prestazioni e risposte migliori del precedente Gemini 2.0 Flash-Lite in diversi compiti (matematica, programmazione, scienze, multimodalità). Ha una context window di un milione di token e può essere collegato a Google Search.

Gli sviluppatori possono usare specifiche API per assegnare un budget di ragionamento. A differenza degli altri modelli, la capacità di ragionamento è disattivata per impostazione predefinita in modo da offrire maggiori prestazioni a costi inferiori. La preview di Gemini 2.5 Flash-Lite è disponibile tramite Google AI Studio e Vertex AI. Versioni custom di Gemini 2.5 Flash e 2.5 Flash-Lite sono usate in Google Search per AI Overview e AI Mode.

L’app Gemini supporta ora l’upload dei video (al momento solo su Android e iOS), oltre a documenti e immagini. Dopo aver caricato il video è possibile chiedere una descrizione al chatbot.