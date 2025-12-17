Gemini 3 Flash: nuovo modello per app e AI Mode

Dopo Gemini 3 Pro e Gemini 3 Deep Think, Google ha annunciato Gemini 3 Flash. Il nuovo membro della famiglia è accessibile gratuitamente in tutto il mondo attraverso l’app Gemini e la funzionalità AI Mode di Google Search.

Versione economica di Gemini 3 Pro

Google sottolinea che Gemini 3 Flash eredita tutte le capacità di Gemini 3 Pro, come comprensione di testo, immagini e video, ragionamento, generazione di codice e attività agentiche. Le prestazioni sono superiori (latenza più bassa), mentre i prezzi sono inferiori (0,50 dollari per un milione di token in input, 3 dollari per un milione di token in output).

In tutti i benchmark pubblicati da Google, Gemini 3 Flash supera Gemini 2.5 Pro. In alcuni test, il nuovo modello offre prestazioni superiori anche a quelle di GPT-5.2, quindi OpenAI deve nuovamente rincorrere Google.

Gli sviluppatori possono accedere a Gemini 3 Flash tramite Gemini API, Google AI Studio, Gemini CLI e Google Antigravity. Per le aziende è disponibile con Vertex AI e Gemini Enterprise.

Gli utenti finali possono invece sfruttare due opzioni gratuite. Gemini 3 Flash sostituisce Gemini 2.5 Flash nell’app Gemini. Per le risposte veloci si deve scegliere la modalità Fast (Veloce). Per risolvere problemi complessi è necessario scegliere la modalità Thinking (Ragionamento). È anche disponibile il modello Pro per matematica e programmazione avanzata.

Gemini 3 Flash è inoltre il modello predefinito di AI Mode in Google Search. La funzionalità integrata nel motore di ricerca (e odiata da molti editori) diventa quindi più potente. Può comprendere meglio le richieste e fornire risposte di maggiore qualità.

Tutti gli utenti statunitensi possono anche accedere a Gemini 3 Pro. È sufficiente scegliere “Thinking with 3 Pro” nel menu a discesa di AI Mode. Google ha infine esteso la disponibilità di Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) negli Stati Uniti. In questo caso deve essere scelta l’opzione “Create Images Pro” insieme alla precedente. Gli abbonati Google AI Ultra e Pro hanno limiti d’uso più alti.