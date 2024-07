Gemini AI su Android risponde anche se il telefono è bloccato

Inizialmente, quando Gemini veniva attivato dalla schermata di blocco di Android poteva solo eseguire comandi come spegnere le luci o impostare sveglie. Ora invece Google ha aggiornato il suo assistente AI in modo che possa rispondere anche a domande generiche.

Quindi mentre prima da schermata bloccata si poteva dire “Ehi Gemini, spegni le luci“, adesso è possibile anche fare domande del tipo “Ehi Gemini, chi ha vinto le ultime elezioni?” oppure “Ehi Gemini, qual è il significato della parola X?“. In questo modo non è necessario sbloccare il telefono per fare delle semplici domande al chatbot di Big G, e l’interazione è più fluida e naturale.

Risposte immediate senza sbloccare il dispositivo

In passato, le funzionalità di Gemini sulla schermata di blocco erano limitate al controllo di sveglie, timer, contenuti multimediali e alcune funzioni di base del telefono, come la regolazione del volume. Anche se questi comandi potevano essere attivati richiamando l’Assistente Google, l’imminente estensione “Utilità”, annunciata all’I/O, promette un’esperienza ancora più integrata. Tuttavia, per domande semplici come “che tempo fa“, era necessario sbloccare il dispositivo prima che Gemini potesse fornire una risposta, compromettendo così l’esperienza a mani libere.

Ora invece Google ha aggiornato il suo assistente AI in modo che possa rispondere a qualsiasi domanda direttamente dalla schermata di blocco, senza dover sbloccare lo smartphone Android. Ad esempio, se si dice “Ehi Gemini, che tempo farà domani a Roma?“, Gemini può accedere alle informazioni meteo e rispondere ad alta voce elencando le previsioni per domani a Roma, senza che si debba sbloccare per forza lo smartphone. Prima questo non era possibile.

Se l’utente tocca un punto qualsiasi dello schermo durante l’interazione con Gemini, viene immediatamente richiesto lo sblocco del dispositivo. Tuttavia, se l’utente tocca il campo di testo e poi autentica l’impronta digitale, la tastiera appare istantaneamente, consentendo un flusso di informazioni fluido e senza interruzioni.

Nuove impostazioni per personalizzare l’esperienza

Con l’introduzione di questa nuova funzionalità, viene aggiunta una nuova impostazione “Gemini sulla schermata di blocco” nella pagina principale delle preferenze. La levetta “Risposte di Gemini sulla schermata di blocco” si integra con l’opzione esistente “Assistente Google sulla schermata di blocco”, offrendo agli utenti un maggiore controllo sulla personalizzazione della propria esperienza con il chatbot AI di Google.

Questa nuova funzione è stata appena introdotta e potrebbe richiedere del tempo per essere pienamente funzionale per tutti gli utenti. In futuro, Google prevede di estendere ulteriormente le capacità di Gemini sulla schermata di blocco, consentendo l’accesso ad alcune estensioni del chatbot AI senza dover sbloccare il dispositivo.