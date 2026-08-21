Gemini AI Plus gratis per gli studenti: 12 mesi senza pagare

Poco meno di un anno fa, Google, per distinguersi dalla concorrenza, lanciava un’offerta eccezionale grazie alla quale gli studenti potevano accedere a 12 mesi gratuiti del piano Google AI Pro. Una prima volta che a quanto pare ha dato delle idee ai vertici del colosso americano, dal momento che una nuova offerta dello stesso tipo è appena stata annunciata!

Google regala 12 mesi di Gemini AI Plus agli studenti: ecco come ottenerlo

Gemini è uno degli assistenti AI più potenti accessibili al pubblico in tutto il mondo. E gli studenti, una categoria sociale solitamente piuttosto modesta, potranno presto metterci le mani sopra, gratis. Big G, infatti, ha appena annunciato un’offerta dedicata a loro: negli Stati Uniti sarà possibile usare gratuitamente il piano AI Pro per 12 mesi, mentre in altri 140 Paesi sarà disponibile per lo stesso periodo il piano Google AI Plus. L’abbonamento forse è un po’ meno interessante perché è meno completo rispetto ad AI Pro, ma come si dice, a caval donato non si guarda in bocca!

Back-to-school season is here and starting today, eligible college students can get a full year of Gemini on us:

– US students: 1 year of Google AI Pro at no cost

– 140+ countries: 1 year of Google AI Plus at no cost Here’s what’s new for students 👇 — Google Gemini (@GeminiApp) August 19, 2026

Un’offerta che scade il prossimo 31 dicembre

Per chi non lo sapesse, questo programma rappresenta il livello base dei piani di abbonamento AI di Google Gemini, che normalmente costa 4,99 € al mese. Permette un accesso esteso a Gemini 3.1 Pro e a Deep Research, nonché alla generazione di immagini, musica e video di Gemini e nella ricerca Google. AI Pro offre anche 400 GB di spazio di archiviazione cloud.

Per chi fosse interessato, basta cliccare su questo link. Si dovrà poi verificare lo status di studenti, dopodiché ci si potrà abbonare, anche se si è già usufruito della precedente offerta gratuita del 2025. Attenzione, questa offerta è disponibile solo nel 2026 e termina il prossimo 31 dicembre.