5 cose che Gemini sa fare e ChatGPT ancora no

ChatGPT e Gemini rispondono alle domande con competenza simile, scrivono testi di qualità paragonabile e gestiscono la maggior parte dei compiti quotidiani senza differenze eclatanti. Le distanze diventano visibili solo quando si esce dal territorio delle domande e delle risposte e si entra in quello della creazione e dell’integrazione con i servizi esterni.

Google parte da una posizione privilegiata: possiede già l’ecosistema digitale in cui gli utenti fanno moltissime cose ogni giorno. E-mail, fotografie, appuntamenti, video, musica e smartphone sono tutti tasselli che Gemini può collegare tra loro. È un vantaggio difficile da replicare per ChatGPT, perché non ha accesso allo stesso ecosistema.

5 funzioni di Gemini che ChatGPT non ha ancora

Ecco cinque funzionalità che rendono la scelta tra i due meno ovvia di quanto sembri.

1. Generare una canzone originale da scaricare

ChatGPT può scrivere testi, suggerire progressioni di accordi e aiutare a pianificare la struttura di un brano. Ma non può prendere tutto questo e consegnare una traccia finita con musica e voce.

Gemini può farlo, invece, grazie al generatore musicale integrato nella piattaforma. Si descrive la canzone desiderata, genere, atmosfera, tema del testo, oppure si carica una foto, un video o persino uno scambio di messaggi come ispirazione. Gemini genera la musica e il testo insieme, producendo un brano che si può scaricare come file audio o video con tanto di copertina.

Esempio di prompt: Crea una canzone pop allegra sulla sopravvivenza alla prima settimana di scuola dal punto di vista di un genitore esausto.

La funzione richiede il modello avanzato di Gemini. È una delle differenze più nette tra i due assistenti, ChatGPT aiuta a progettare la canzone, Gemini la produce.

2. Cercare tra le proprie foto senza caricare nulla

Trovare una foto specifica in una libreria di migliaia di scatti quasi identici, è un’operazione che può richiedere anche ore. Gemini può cercare direttamente nella libreria fotografica di Google collegata all’account, usando le persone, i luoghi e gli oggetti che compaiono nelle immagini. Si può chiedere di trovare le foto di un compleanno specifico, mostrare le immagini dell’estate scorsa o cercare le foto che contengono una persona particolare. Può anche rispondere a domande basate sui dettagli delle foto, per esempio, quali temi sono stati usati nelle feste di compleanno degli anni precedenti.

ChatGPT può analizzare qualsiasi foto caricata nella conversazione, ma non può cercare autonomamente nella libreria fotografica. Si devono trovare le immagini manualmente e aggiungerle alla chat, cosa che vanifica il vantaggio della ricerca.

La funzione richiede un account personale Google, l’attivazione di alcune impostazioni sulla privacy e l’abilitazione del riconoscimento dei volti nella libreria fotografica. E una nota di buon senso: chiedere a un’AI di recuperare documenti sensibili dalle proprie foto richiederebbe una riflessione in più sulla sicurezza.

3. Trasformare un documento in un podcast

Gemini può prendere un documento, una presentazione, una ricerca o un rapporto approfondito e trasformarlo in una panoramica audio, una conversazione in stile podcast tra due voci artificiali che discutono il contenuto del materiale caricato.

Invece di leggere un rapporto di trenta pagine, lo si ascolta mentre si guida, si cammina o si cucina. La produzione richiede qualche minuto e il risultato si può ascoltare nell’applicazione, scaricare o condividere con un collegamento.

ChatGPT nella modalità vocale può leggere le risposte ad alta voce e discutere un documento caricato. Ma non ha una funzionalità dedicata che trasformi il materiale in una produzione audio strutturata e condivisibile. È chiaro che a livello di assimilazione del contenuto, ascoltare due persone che discutono invece che ascoltare un riassunto, è decisamente più efficace.

4. Creare un avatar digitale di sé stessi

Google permette agli abbonati a pagamento di costruire un avatar personale, un gemello digitale che assomiglia e parla come l’utente, generato a partire da una registrazione del volto e della voce direttamente nell’applicazione.

La procedura prevede di girare la testa da un lato all’altro e leggere frasi ad alta voce in modo che Gemini possa mappare la struttura facciale e il profilo vocale. Una volta creato, l’avatar si può richiamare nelle conversazioni e usare come rappresentazione visiva per contenuti generati dall’AI.

Esempio di prompt per creare un avatar personalizzato: Genera un’illustrazione tridimensionale di un professionista con [descrivere l’aspetto], sfondo colorato, illuminazione da studio, ad alta risoluzione.

ChatGPT non offre nulla di paragonabile. La creazione di un gemello digitale basato sulla propria immagine e voce è una capacità che posiziona Gemini in un territorio completamente diverso, più vicino alla produzione multimediale che all’assistenza testuale.

5. Analizzare un video a partire dal collegamento

L’ultima funzionalità è forse la più pratica per l’uso quotidiano. Si incolla il link di un video nella conversazione con Gemini e si fanno domande specifiche sul contenuto, senza dover guardare l’intero video.

Esempio di prompt: Ecco il collegamento a un tutorial di trenta minuti su [argomento]. Quali impostazioni consiglia chi presenta? Elenca i passaggi per risolvere il problema tralasciando le sezioni promozionali.

Gemini può riassumere il video, rispondere a domande su argomenti specifici trattati e estrarre consigli o istruzioni puntuali. Può anche cercare video, playlist e canali pertinenti prima di rispondere alle domande sul loro contenuto.

ChatGPT offre una funzionalità simile attraverso la sua estensione per il browser, che utilizza la trascrizione del video quando i sottotitoli sono disponibili. La differenza è dove funziona: Gemini gestisce i collegamenti ai video direttamente nell’applicazione principale, sul web e sul telefono, mentre la versione di ChatGPT richiede di aprire il video attraverso il browser con l’estensione installata.

ChatGPT resta lo strumento più versatile per molti compiti quotidiani. Ma quando la domanda non è chi risponde meglio, ma chi può creare e fare di più senza lasciare la conversazione, Gemini ha un asso nella manica che va oltre le capacità del modello. Il merito è dell’ecosistema che ha alle spalle. E più Google aggiunge integrazioni, più quel vantaggio diventa evidente.