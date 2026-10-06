Le conversazioni con ChatGPT meritano un backup: come fare

Quel piano alimentare che piaceva a tutta la famiglia. Il Curriculum Vitae rivisto una sera intera fino a trovare il tono giusto. La ricerca approfondita per il progetto di lavoro. Mesi di conversazioni con ChatGPT che, a un certo punto, hanno smesso di essere domande usa e getta e sono diventate lavoro vero, lavoro che si torna a cercare, che si riusa, che sarebbe fastidioso dover rifare da zero. L’unica copia di tutto questo è dentro l’account, su un server che nessuno controlla.

È lo stesso errore che si faceva con le foto sul telefono prima che qualcuno inventasse il salvataggio automatico nel cloud… Finché tutto funziona, sembra una precauzione inutile. Poi il telefono si rompe, le foto spariscono e improvvisamente il backup diventa l’unica cosa che conta. Peccato che sia ormai troppo tardi.

Non serve aver deciso di “tradire” ChatGPT con Claude o Gemini per fare un backup della cronologia. La logica è la stessa di qualsiasi altro dato importante: se perderlo sarebbe fastidioso, allora vale la pena salvarlo.

Come esportare la cronologia completa di ChatGPT

ChatGPT ha una funzione di esportazione integrata. Per gli account personali, gratuiti e a pagamento, la procedura è semplice.

Si accede al proprio account, si apre il menu del profilo, si selezionano le impostazioni e si naviga alla sezione dei controlli sui dati. Lì si trova l’opzione per esportare i dati. Si clicca, si conferma e si attende.

OpenAI dichiara che l’esportazione può richiedere fino a sette giorni. Quando è pronta, arriva un messaggio con un collegamento per scaricare il file, collegamento che scade dopo ventiquattro ore. Scaricarlo rapidamente e mentre si è ancora connessi all’account che ha fatto la richiesta.

Il file scaricato è un archivio compresso che contiene la cronologia delle conversazioni e altri dati dell’account. Si estrae e si verifica che le conversazioni importanti siano presenti.

L’esportazione è disponibile per gli account personali. Gli spazi di lavoro aziendali non offrono la stessa opzione in modalità autonoma. Se non si riesce ad accedere al proprio account, OpenAI offre un portale per le richieste sulla privacy dove si può richiedere il download dei propri dati seguendo la procedura guidata.

Dove conservare il backup

Scaricare il file è solo il primo passo. Lasciarlo nella cartella dei download, dove finirà sepolto tra centinaia di altri file in una settimana, vanifica ogni sforzo. Il file va spostato in una cartella riconoscibile con un nome chiaro e una data, ad esempio: “Backup ChatGPT – ottobre 2026“. Se il computer è già protetto da un sistema di backup, è sufficiente salvare i file in una posizione inclusa nel backup. In caso contrario, tenere una seconda copia su un’unità esterna o in una cartella privata di archiviazione nel cloud.

Un dettaglio che si tende a sottovalutare: quel file va trattato come informazione personale riservata. Contiene tutto ciò che è stato chiesto a ChatGPT nell’ultimo anno, quindi domande di lavoro, dettagli familiari, preoccupazioni finanziarie, bozze non ancora pronte per essere condivise. Una cartella con quel contenuto merita la stessa attenzione degli altri documenti riservati, occhio…

Come rendere le conversazioni importanti facili da ritrovare

Il file esportato contiene tutte le conversazioni in un formato tecnico che non è particolarmente comodo da consultare. Per gli scambi più utili, quelli a cui si tornerebbe effettivamente, vale la pena fare un passo in più, ovvero copiare il testo pertinente in un documento separato, dargli un titolo descrittivo e archiviarlo insieme al progetto a cui appartiene.

“Budget ristrutturazione cucina”, per esempio, sarà molto più facile da riconoscere tra sei mesi di un’altra conversazione generica senza nome. È un minuto di lavoro che risparmia ore di ricerca futura, e che trasforma una conversazione effimera in un documento permanente del proprio archivio.

Archiviare non equivale a salvare

La funzione di archiviazione di ChatGPT è comoda per ripulire la barra laterale, le conversazioni archiviate spariscono dalla vista senza essere cancellate. Ma la conversazione resta dentro l’account. Non si è creata una copia indipendente.

È la differenza tra mettere un documento in un cassetto dell’ufficio e fotocopiarlo per portarselo a casa. Nel primo caso, se l’ufficio chiude, il documento è perso. Nel secondo, esiste una copia che si controlla indipendentemente da cosa succede all’ufficio.

La cancellazione è un’altra questione, ed è irreversibile. Una volta cancellata, una conversazione non può essere recuperata in alcun modo, nemmeno attraverso l’assistenza di OpenAI. Chi sta pianificando una pulizia dell’account dovrebbe salvare tutto ciò che è importante prima di iniziare a cancellare.

Come riutilizzare le conversazioni esportate

OpenAI offre la possibilità di utilizzare le conversazioni esportate come riferimento in un altro account personale. Si estrae l’archivio, si trova il file delle conversazioni e lo si carica in una nuova chat. Per le esportazioni più voluminose, il file potrebbe essere suddiviso in più parti numerate.

Il caricamento permette a ChatGPT di usare il materiale come contesto all’interno di quella conversazione, utile per riprendere un lavoro interrotto o per trasferire il contesto di un progetto. Non ricrea le singole conversazioni nella barra laterale, non unisce gli account e non trasferisce i ricordi, le istruzioni personalizzate, gli assistenti creati o gli abbonamenti.

È un metodo imperfetto, ma funzionale. Si perde la struttura delle conversazioni originali, però si mantiene il contenuto, cosa che per la maggior parte degli usi pratici è sufficiente.

Quanto spesso fare il backup?

Un backup copre solo ciò che esisteva al momento del salvataggio. Se si usa ChatGPT regolarmente, per il lavoro, per progetti personali, per la pianificazione, un singolo backup fatto sei mesi fa protegge solo il lavoro di sei mesi fa. Tutto ciò che è venuto dopo non esiste in nessuna copia esterna.

La frequenza giusta dipende da quante conversazioni si perderebbero e da quanto sarebbe noioso doverle ricreare. Per chi usa ChatGPT ogni giorno per lavoro, un backup mensile è ragionevole. Per chi lo usa occasionalmente, uno ogni pochi mesi è sufficiente.

Bastano pochi minuti al mese. L’obiettivo è semplicemente evitare che mesi di lavoro, idee, ricerche e bozze restino nelle mani di un unico servizio che potrebbe, un giorno, non essere più disponibile. Dopotutto, è per lo stesso motivo che si tiene una copia delle foto importanti, dei documenti di lavoro e di tutto ciò che sarebbe troppo importante da perdere. Perché per ChatGPT dovrebbe essere diverso?