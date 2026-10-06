Claude di Anthropic non viene più usato dal Pentagono

Il Pentagono non utilizza più i tool AI di Anthropic. La conferma arriva direttamente dai funzionari del Dipartimento della Difesa. È quindi terminata la fase di transizione ad altri modelli (probabilmente quelli di OpenAI), come anticipato all’inizio di marzo, quando l’azienda guidata da Dario Amodei era stata inserita nella blacklist e quindi considerata un pericolo per la sicurezza nazionale.

Anche Meta e Microsoft abbandonano Claude

Il Pentagono aveva chiesto di rimuovere le restrizioni che impedivano “tutti gli usi legali” di Claude da parte dei militari. Anthropic ha respinto la richiesta perché teme che i suoi modelli possano essere sfruttati per la sorveglianza di massa e lo sviluppo di armi autonome. L’azienda californiana è stata quindi designata come “supply chain risk”, ovvero un pericolo per la sicurezza nazionale sulla base di due leggi.

Anthropic ha ottenuto una vittoria al tribunale della California e una sconfitta al tribunale di appello del District of Columbia. Nonostante un riavvicinamento tra le parti (Dario Amodei ha firmato l’accordo sullo sviluppo AI sponsorizzato da Donald Trump), l’azienda è rimasta nella blacklist.

Fino a pochi giorni fa, il Pentagono ha usato Claude per la raccolta e analisi dei dati relativi all’operazione militare contro l’Iran. I dipendenti del Dipartimento della Difesa hanno confermato che i tool di Anthropic non vengono più utilizzati. Erano previsti sei mesi per la transizione ad un nuovo modello, ma è durata circa un mese in più perché doveva essere rimossa l’integrazione di Claude nel Maven Smart System di Palantir, piattaforma che consente la pianificazione degli attacchi e la scelta dei bersagli in Iran.

Non è noto quali modelli hanno preso il posto di Claude. Quasi certamente sono quelli di OpenAI. Il Pentagono ha sottoscritto contratti anche con Google e xAI.

Secondo The Information, Anthropic potrebbe perdere altri due clienti: Meta e Microsoft. I dirigenti delle due aziende hanno chiesto ai dipendenti di limitare l’uso di Claude per ridurre i costi (miliardi di dollari all’anno) e passare alle soluzioni interne (MetaCode per Meta e Copilot per Microsoft). Queste due notizie potrebbero avere un impatto negativo sulla quotazione in Borsa.