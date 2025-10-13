Gemini AI sta per arrivare anche su Google TV: ecco come

Google lo ha detto chiaramente sin da subito: Gemini AI arriverà ovunque, su tutti i dispositivi che oggi usiamo quotidianamente. Smartphone, tablet, computer e smartwatch hanno già ricevuto la prima generazione di funzioni AI di Google, ora tocca alle Smart TV.

Il prossimo passo si chiama “Sparkify“, una funzione che già conosciamo in quanto “experiment” di Google Labs, ritrovata nel codice di Google TV da Android Authority.

Che cos’è Sparkify

Sparkify è un generatore di storie video AI, con musica di sottofondo e parlato inclusi e già sincronizzati, dotato di diversi stili: dal fotorealistico al cartoon 3D.

L’output generato è un video breve, orizzontale o verticale, già pronto per l’eventuale condivisione, realizzato usando Google Veo su prompt analizzato da Gemini AI. Nel codice di Google TV sono state trovate 5 funzioni, tutte afferenti allo stesso servizio:

Sparkify

Scene Style

Visual Style

Describe your idea

Generate Video

E’ abbastanza facile ipotizzare che si tratti dello stesso servizio già noto come esperimento AI di Google, con le sue funzioni di personalizzazione dell’output tramite selezione di vari elementi del prompt.

Quando arriva Sparkify

Non è ancora possibile dire quando arriverà Sparkify, come verrà integrato in Google TV e se manterrà questo nome. Di sicuro Google ci sta lavorando: ad oggi è solo possibile iscriversi alla waitlist, sperando di essere chiamati a partecipare prima possibile all’anteprima pubblica del servizio.

Ed è, altrettanto di sicuro che Sparkify sarà una funzione calcolata in cloud e non dalle singole TV, che non avrebbero potenza e RAM sufficienti per far girare né Veo né Gemini.

Ciò lascia pensare, inoltre, che sarà una funzione legata più al tipo di abbonamento dell’utente, piuttosto che al tipo di dispositivo sul quale verrà usata. E’ ragionevole pensare, ad esempio, che almeno inizialmente a poter usare Sparkify saranno gli utenti con almeno l’abbonamento AI Pro.