Gemini aiuta a capire e a correggere le formule in Fogli Google

Nove mesi dopo il suo debutto in Fogli Google, Gemini non si limita più a suggerire formule, ora spiega perché non funzionano e come correggerle. E lo fa con una chiarezza sorprendente, anche quando il tuo foglio è un caos totale. Non solo, suggerisce anche quale formula usare in caso di dubbio. Ad esempio, si può chiedere quanti ospiti hanno detto sì? o qual è la media delle vendite settimanali e ricevere una formula pronta all’uso, con tanto di spiegazione.

Gemini su Fogli Google spiega le formule e le corregge

La novità più interessante è che Gemini permette di scrivere in linguaggio naturale invece che dover ricordare le formule complicate. Ad esempio, invece di chiedersi Devo usare COUNTIF, COUNTIFS o COUNTUNIQUE? , basta semplicemente scrivere: Conta quante volte appare la parola Roma in questa colonna . Gemini genera automaticamente la formula corretta. E se esistono più soluzioni valide, mostra le alternative (ad esempio con criteri multipli o con conteggio di valori unici), spiega la differenza e lascia decidere quale usare.

Quando una formula fallisce, Gemini non si limita a segnalare l’errore. Analizza il contesto, individua il problema e guida passo passo nella correzione. Un approccio che trasforma Fogli Google in uno strumento didattico, oltre che operativo.

Fogli Google, non sono più un incubo

Non importa se si sta organizzando un matrimonio, gestendo un budget o analizzando dati aziendali, Gemini riesce a destreggiarsi anche sui Fogli più incasinati. Può suggerire formule per contare, filtrare, calcolare distanze (con la Formula dell’emisenoverso) e molto altro. E quando non riesce a fare una cosa direttamente, spiega come farlo con script o strumenti esterni.