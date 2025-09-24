 Gemini aiuta a vincere nei giochi Android in tempo reale
Google introduce Gemini Live nei giochi Android. L'AI assiste in tempo reale con suggerimenti vocali e personalizzati mentre si gioca.
Google introduce Gemini Live nei giochi Android. L'AI assiste in tempo reale con suggerimenti vocali e personalizzati mentre si gioca.

Presto, grazie a Gemini Live, sarà possibile ricevere suggerimenti personalizzati mentre si gioca sullo smartphone, senza dover uscire dall’app o cercare soluzioni online. L’assistente AI sarà integrato direttamente nei giochi scaricati dal Play Store e comparirà in una nuova barra laterale interattiva. Gemini sarà in grado di “vedere” ciò che accade sullo schermo e offrire consigli in tempo reale, adattati al contesto del gioco.

Gemini Live arriva sul Play Store e guida mentre si gioca

La novità più interessante, è che si potrà parlare direttamente con Gemini. Durante la partita, basta fare una domanda ad alta voce, ad esempio Come supero questo livello?, e l’assistente AI risponderà con una voce naturale, proprio come farebbe un amico esperto. Questa funzione ricorda molto il Gaming Copilot di Microsoft, già disponibile su Xbox e Windows 11, ma ora arriva anche su Android.

Oltre all’assistenza durante il gioco, la nuova sovrapposizione di Google mostrerà anche informazioni utili come i premi sbloccati, le offerte attive e i risultati ottenuti. In questo modo, si può tenere tutto sotto controllo senza dover interrompere il flusso di gioco. L’integrazione sarà disponibile inizialmente solo in alcuni titoli selezionati, ma l’espansione è prevista nei prossimi mesi.

Google Play Games sbarca su PC e cambia pelle

Nello stesso tempo, Google sta ampliando il programma Google Play Games su PC, uscito in beta tre anni fa. Ora sono disponibili oltre 200.000 giochi compatibili tra mobile e desktop. In arrivo anche nuove pagine gioco migliorate, con panoramiche sui progressi, aggiornamenti degli sviluppatori e una sezione Q&A dove i giocatori possono scambiarsi consigli direttamente nel Play Store.

Fonte: Google

Pubblicato il 24 set 2025

Tiziana Foglio
Pubblicato il
24 set 2025
