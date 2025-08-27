Gemini analizza le immagini in Google Drive: ecco come

Gemini su Google Drive diventa sempre più “muscoloso”, grazie a una nuova funzione: l’analisi automatica delle immagini. Non si tratta semplicemente di riconoscere cosa c’è in una foto. Ora l’assistente AI di Big G può interpretare i contenuti visivi e trasformarli in informazioni utili.

Gemini su Google Drive trasforma le immagini in dati utili

La nuova funzione è pensata per immagini che contengono molto testo, come ricevute, fatture, contratti o documenti scansionati. Basta aprire l’immagine in Drive e cliccare su “Chiedi a Gemini” nell’angolo in alto a destra, il pannello laterale si attiva e inizia a lavorare. Può estrarre numeri, nomi, date, importi e organizzarli in tabelle o riepiloghi. Ad esempio, si può chiedere: Mostrami il totale di questa ricevuta oppure Riassumi i dati di questo contratto . Tutto in linguaggio naturale.

Questa novità si aggiunge a una serie di funzioni già disponibili nel pannello Gemini, come il riassunto di documenti, la gestione di file PDF, la possibilità di fare domande sui contenuti video e di spostare i file tra cartelle e molto altro.

Negli ultimi mesi, infatti, Google ha trasformato Drive in una piattaforma sempre più dinamica. Oltre a Gemini, ora è possibile:

Modificare video direttamente nel browser con Vids;

Visualizzare anteprime in miniatura;

Ricevere riepiloghi automatici delle modifiche ai file;

Porre domande su contenuti specifici;

Usare una nuova interfaccia desktop, più fluida e intuitiva.

Disponibilità

La funzione di analisi delle immagini è in fase di roll out e sarà disponibile per gli utenti di Workspace Business Standard e Plus, Workspace Enterprise Standard e Plus, Google One AI Premium. Anche per chi ha acquistato i componenti aggiuntivi Gemini.

Per ora, il supporto è attivo solo in inglese, Ma Big G ha già annunciato l’intenzione di estenderlo presto anche ad altre lingue. L’accesso avviene direttamente da Google Drive, senza installazioni aggiuntive.