Google Drive: Gemini riassume tutte le modifiche ai documenti

Quante volte sarà capitato di aprire Google Drive e di sentirsi perso tra decine di documenti modificati da colleghi mentre si era via? Google ha finalmente risolto questo problema con una funzione utilissima: “Catch me up” di Gemini.

Google Drive, Gemini aggiorna sulle modifiche con i riassunti automatici

Il nome dice già tutto. Catch me up, infatti, usa Gemini per esaminare tutti i file nel proprio Drive, identificare quelli che sono cambiati dall’ultima volta che sono stati aperti e fa un riassunto di tutte le novità. Non parliamo solo di modifiche al testo. Gemini tiene conto di tutto: nuove modifiche nei Documenti di Google, commenti aggiunti in Fogli o Presentazioni, e qualsiasi altro cambiamento che potrebbe essere sfuggito. Il tutto presentato in una lista di punti facile da scorrere.

Come usare Catch me up su Drive

Si può attivare “Catch me up” in due modi diversi. Il primo è dal pannello laterale di Gemini su Google Drive, dove si trova un nuovo pulsante tra i suggerimenti di “Ask Gemini“. Basta cliccarci su, e Gemini dà una panoramica generale di tutti i file modificati. Il secondo modo è ancora più comodo: se si vede un cerchio di Gemini accanto al nome di un file nella vista lista, significa che quel documento è cambiato dall’ultima volta che è stato aperto. Un tap e si ottiene un riassunto specifico di quel singolo file.

La funzione attualmente è in fase di roll out graduale, ma non è per tutti. Ne hanno diritto solo gli utenti con i piani Google Workspace Business Standard o Plus; Enterprise Standard o Plus; Gemini Education o Gemini Education Premium, e Google One AI Premium (ora chiamato Pro e Ultra). Chi ha un account Gmail standard, per ora dovrà aspettare.