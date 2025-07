Gemini su Android, arriva la ricerca nelle chat

Google sta introducendo la ricerca nelle chat di Gemini per Android, una funzione già presente sul web da maggio e su iOS da settimane. Per gli utenti Android, storicamente i più fedeli dell’ecosistema Google, essere gli ultimi a ricevere questa funzione basilare suona come una beffa, ma tant’è…

Google aggiunge la ricerca nelle chat su Gemini Android: era ora!

La ricerca appare come un campo nella parte superiore del menu laterale. Un tap e si apre un’interfaccia a schermo intero dove si può digitare qualsiasi parola chiave per ritrovare istantaneamente la conversazione che si cerca.

Questa funzione cambia completamente il modo di usare Gemini. Invece di essere limitato a conversazioni usa e getta, ora si può trasformare l’AI in una sorta di archivio personale. Con la crescita delle capacità di Gemini, dai video generati con Veo 3 ai riassunti automatici di documenti Drive, avere uno storico facilmente consultabile diventa fondamentale. Non ha senso avere un assistente potentissimo se poi si perde tutto quello che ha creato.

Disponibilità

Come spesso accade con Google, la funzione non arriva per tutti insieme. L’implementazione sarà graduale e alcuni utenti dovranno aspettare ancora settimane prima di vederla apparire. Non è dato sapere il perché di questa scelta. Il menu laterale stesso non è ancora universale, e alcuni elementi del design, come l’animazione colorata a quattro anelli di Gemini, sono visibili solo a una parte degli utenti.

Il restyling che unifica tutto

Insieme alla ricerca, Google sta introducendo una nuova schermata iniziale blu “Hello” con la versione 16.26 dell’app. L’obiettivo è armonizzare l’identità visiva tra tutte le piattaforme e far sembrare Gemini Android meno il parente povero delle versioni web e iOS…