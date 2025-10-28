Gemini Canvas supporta LaTeX e l'esportazione in PDF

Chi hai mai provato a scrivere un’equazione matematica complessa o a formattare una tesi scientifica, conosce bene LaTeX. È un sistema potentissimo per creare documenti con formattazioni elaborate, come equazioni, tabelle intricate, layout a più colonne, ma anche notoriamente ostico da domare. Basta un singolo carattere mal posizionato per mandare in tilt l’intero documento.

Gemini Canvas supporta LaTeX e aggiunge l’esportazione dei documenti in PDF per la gioia di studenti e prof

Per semplificare la vita a studenti e prof, ora Gemini Canvas integra il supporto per LaTeX in modo che chiunque, non solo chi ha passato anni a studiare sintassi arcane, possa creare documenti dall’aspetto professionale senza perdere la sanità mentale lungo la strada.

La novità principale è un pulsante 𝒇𝚡 che compare su Gemini Canvas e che permette di aggiungere LaTeX a qualsiasi documento. Basta cliccare, inserire la formula, e il sistema la renderizza istantaneamente in forma leggibile. Non è più necessario scrivere il codice in un editor separato, compilare, controllare se funziona, scoprire che non funziona, modificare, ricompilare, e ripetere il processo fino allo sfinimento.

Le formule LaTeX presenti nel documento si possono ora modificare direttamente dal canvas. E quando si copia il LaTeX da una risposta su Gemini, ora si ottiene il codice sorgente non renderizzato, così si può incollare altrove senza perdere la formattazione originale.

Esportare in PDF facilmente

La seconda grande novità è l’esportazione in PDF. Si può generare un PDF dal proprio codice LaTeX e visualizzare un’anteprima direttamente nell’interfaccia di Gemini prima di scaricare il file per condividerlo o stamparlo. La funzione è disponibile sia sul web che sul mobile.

È possibile creare, modificare, esportare, fare tutto quello che serve. Le app Android e iOS, però, sono limitate alla “visualizzazione in sola lettura”. Si possono guardare i documenti, ma non crearli dal telefono. È una limitazione frustrante, ma comprensibile. Modificare LaTeX su uno schermo da sei pollici non è di certo una passeggiata.

Disponibilità delle nuove funzioni su Gemini Canvas

Non tutti hanno accesso immediato. Il supporto per LaTeX e l’esportazione in PDF sono disponibili per un elenco specifico di clienti Google Workspace: Business Starter, Standard, Plus, Enterprise in tutte le sue varianti, Education in tutte le sue incarnazioni, e Nonprofits. Gli utenti consumer con un account Gmail gratuito, dovranno aspettare o passare a un piano a pagamento.

Inoltre, anche NotebookLM supporta LaTeX in modo nativo. La funzione è disponibile in anteprima per gli abbonati a NotebookLM Pro, ma sarà estesa a tutti gli utenti.