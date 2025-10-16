Google NotebookLM supporta LaTeX per le formule matematiche

Chiunque abbia mai provato a scrivere un’equazione matematica su un computer sa che è una faccenda complicata. Frazioni che sembrano scarabocchi, radici quadrate che assomigliano a geroglifici incomprensibili, e simboli matematici che si trasformano in caratteri ASCII difficili da decifrare anche per chi li ha scritti.

Anche NotebookLM di Google non era immune al problema. Le equazioni apparivano come testo semplice, costringendo gli utenti a ricorrere a estensioni del browser o trucchetti per rendere leggibile quello che dovrebbe essere già chiaro.

NotebookLM di Google ora rende le formule LaTeX leggibili

Ora Google ha finalmente aggiunto il rendering nativo LaTeX, e improvvisamente le equazioni matematiche e i simboli si presentano perfettamente formattati in Chat, Flashcard e Quiz. Non serve più invocare tutti i santi, si scrive la formula usando la sintassi LaTeX standard e l’assistente la renderizza all’istante.

NotebookLM è l’assistente di ricerca e apprendimento sviluppato da Google che usa Gemini, per aiutare gli utenti a comprendere e lavorare con materiali complessi. Non è un chatbot generico come ChatGPT. È basato sulle fonti, il che significa che usa solo il materiale che l’utente gli fornisce: documenti, PDF, siti web, diapositive. Si caricano i propri materiali, e NotebookLM genera automaticamente riassunti, guide di apprendimento, quiz, e persino podcast e video basati interamente su quelle fonti.

Quello che lo distingue da altri strumenti è proprio la fedeltà alle fonti. Non inventa, non allunga il brodo con informazioni casuali. Rimane ancorato a quello che gli viene dato, garantendo così accuratezza e pertinenza. Per chi lavora con materiali tecnici o scientifici, è uno strumento notevole.

Il problema LaTeX

Prima di questo aggiornamento, gli utenti di NotebookLM segnalavano su Reddit che l’assistente aveva difficoltà a visualizzare correttamente le equazioni. A volte non riusciva a renderle e le lasciava in testo semplice, trasformando eleganti espressioni matematiche in stringhe illeggibili. Per chi lavora con matematica, fisica, ingegneria o qualsiasi disciplina dove le equazioni sono pane quotidiano, questo era un problema serio.

Ora con il supporto nativo per LaTeX, è possibile inserire formule direttamente usando la sintassi standard. Funziona in tutte le principali modalità di apprendimento: Chat, dove puoi si possono domande e ottenere risposte con formule formattate; Flashcard, per ripassare concetti con equazioni leggibili; e Quiz, dove finalmente le domande matematiche non sembrano scritte da un programmatore ubriaco.

Le altre novità per NotebookLM

Google non si è fermata a LaTeX. Recentemente ha fornito una serie di aggiornamenti a NotebookLM, molti dei quali incentrati su casi d’uso creativi ed educativi. Ora la piattaforma offre formati di sintesi video dinamici come Brief e Explainer, basati sul modello di generazione di immagini Nano Banana sviluppato internamente da Google. Ci sono anche una serie di nuovi stili visivi personalizzabili per LE presentazioni multimediali.

Queste funzionalità sono disponibili in anteprima per gli abbonati a NotebookLM Pro, ma Google ha promesso che presto saranno estese a tutti gli utenti.