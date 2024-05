Gemini cerca le immagini in Google Foto

Google ha annunciato numerose novità durante l’evento di ieri sera, quasi tutte relative all’intelligenza artificiale generativa. Il modello Gemini è ora integrato in ogni prodotto e servizio dell’azienda di Mountain View. Gli utenti possono sfruttarlo per cercare le immagini nell’app Google Foto e ricevere risposte sui contenuti.

Chiedi a Foto con Gemini

Google Foto è stato uno dei primi prodotti con funzionalità IA. È possibile ad esempio cercare persone, animali e luoghi in foto e video. Grazie all’integrazione di Gemini, gli utenti potranno accedere nei prossimi mesi ad una versione potenziata della ricerca.

Su Google Foto sono conservati anni di ricordi (migliaia di immagini e video), quindi è praticamente impossibile trovare una foto senza uno scrolling infinito. La nuova funzionalità sperimentale consente di velocizzare la ricerca con l’aiuto di Gemini. Basta ad esempio chiedere “Mostrami la foto migliore tra quelle dei parchi nazionali che ho visitato“.

Grazie alla capacità multimodali del modello è possibile anche cercare specifiche informazioni. Gemini analizza il contenuto delle immagini e fornisce la risposta correlata. Può ad esempio ricordare all’utente i temi usati per una festa di compleanno. Il modello IA permette di eseguire altre attività impegnative, come la creazione di una raccolta delle foto migliori al termine di un viaggio e la scrittura di una didascalia per la condivisione sui social media.

Google promette di garantire la privacy degli utenti. Immagini e video presenti in Google Foto non vengono utilizzati per l’addestramento di altri prodotti IA. Inoltre i dati personali non vengono utilizzati per le inserzioni pubblicitarie.