Gemini in Chrome anche su iPhone e iPad

Google ha integrato Gemini anche in Chrome 143 per iOS e iPadOS, consentendo di sfruttare il chatbot per diverse attività durante la navigazione.
Google AI Studio

Google ha annunciato la disponibilità di Gemini in Chrome per iOS e iPadOS. Inizialmente sarà accessibile solo negli Stati Uniti per i browser impostati in lingua inglese. L’assistente AI era già integrato in Chrome per Windows e macOS dal mese di settembre.

Gemini in Chrome per iPhone e iPad

Gemini viene principalmente utilizzato tramite app mobile o interfaccia web. È anche integrato in diversi servizi di Google, tra cui Gmail e Workspace. Da circa tre mesi è accessibile anche in Chrome (solo negli Stati Uniti) su Windows e macOS. L’utente deve solo cliccare sull’icona nell’angolo superiore destro e chiedere informazioni sulle pagina web aperte nelle schede o altro.

Gli utenti statunitensi che hanno installato la versione 143 di Chrome per iOS e iPadOS vedranno l’icona di Gemini alla sinistra della barra degli indirizzi (al posto di Google Lens). Toccando l’icona verranno mostrate due “Page tools”. Uno è Google Lens, mentre l’altro è Ask Gemini (Chiedi a Gemini).

Per impostazione predefinita è possibile chiedere informazioni sulla pagina web corrente, ma il chatbot può rispondere a domande su altri argomenti ed eseguire varie azioni, come la generazione del riassunto della pagina. Può ad esempio creare FAQ, spiegare argomenti complessi, modificare una ricetta o fornire suggerimenti in base alle preferenze dell’utente.

Le risposte vengono mostrate in sovrapposizione alla pagina corrente. Gemini in Chrome su iOS e iPadOS è accessibile solo ai maggiorenni (occorre effettuare il login con l’account Google) e solo se non viene usata la navigazione in incognito. Nelle prossime settimane dovrebbe arrivare anche su Android.

Novità per Gemini 2.5 Text-to-Speech

Google ha annunciato inoltre un aggiornamento per i modelli Gemini 2.5 Text-to-Speech (versioni Flash e Pro).

Sono stati migliorati espressività, ritmo e fluidità dei dialoghi, quindi possono essere utilizzati per un numero maggiore di compiti, dal narratore di storie ai personaggi dei giochi.

Fonte: 9to5Google

Pubblicato il 11 dic 2025

