Gemini CLI è l'agente AI open source per la riga di comando

Google tende una mano agli sviluppatori con l’annuncio di Gemini CLI. Come si può intuire già dal nome, si tratta di una novità che fa leva sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale, permettendo agli addetti ai lavori di semplificare e velocizzare operazioni come la stesura del codice e il debug, attraverso un agente AI da interpellare direttamente da riga di comando.

Cos’è e a cosa serve Gemini CLI di Google

Si tratta di un tool dalla natura open source (Apache 2.0) e fornito con accesso gratuito durante questa fase di anteprima. È sufficiente effettuare il login con il proprio account Google personale per ottenere una licenza Gemini Code Assist con accesso al modello Gemini 2.5 Pro e limiti di utilizzo molto elevati, più che sufficienti per un normale utente (altri dettagli più avanti nell’articolo).

Il gruppo di Mountain View lo descrive come uno strumento versatile e locale da utilizzare per un’ampia gamma di attività, dalla generazione di contenuti e risoluzione di problemi alla ricerca approfondita e alla gestione delle attività . Tutto ciò che bisogna fare per iniziare è partire dall’installazione. Maggiori informazioni sul repository GitHub dedicato.

Google ha integrato Gemini CLI anche in tutti i piani di Gemini Code Assist, introdotto lo scorso anno.

In uno degli esempi forniti da bigG, lo strumento può essere sfruttato per creare un breve video interfacciandosi con Veo e Imagen. Questa la demo.

Il comunicato stampa giunto in redazione si chiude con alcuni aspetti chiave di Gemini CLI, li riportiamo di seguito.