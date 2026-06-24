Basta un #REF!, un #VALUE! o un #N/A per trasformare un foglio di calcolo pulito in una sequenza di errori. Fino a oggi, la soluzione era una sola: verificare a mano formule, riferimenti e formati dei dati. Adesso Gemini lo fa per conto dell’utente. È sufficiente passare il mouse sull’errore, cliccare “Correggi,” e l’AI analizza la struttura dei dati e applica la correzione. Google dice che funziona con tutto, dall’aritmetica di base ai calcoli complessi.

Gemini su Fogli di Google corregge gli errori nelle formule, come funziona

Quando una cella mostra un messaggio di errore, si passa il mouse e si clicca “Correggi.” Il pannello laterale di Gemini si apre, analizza il problema e applica la correzione automaticamente. È possibile annullare in qualsiasi momento cliccando “Stop” nel pannello.

Funziona sia per le formule generate da Gemini che per quelle scritte di proprio pugno. L’unico requisito, è che l’amministratore del proprio Workspace deve avere Gemini per Workspace attivo su Fogli.

Come creare formule con Gemini

Per creare le formule con Gemini, si clicca “Chiedi a Gemini” in alto a destra. Oppure si inserisce il segno uguale in una cella e si usa Ctrl + Alt + G su Windows/Chrome OS o Cmd + Ctrl + G su macOS. Nel pannello laterale, si scrive in linguaggio naturale usando i riferimenti del foglio, ad esempio cerca il valore di C1 nell’intervallo D:G.

La correzione degli errori arriva due anni dopo l’introduzione della generazione delle formule con Gemini su Fogli. L’anno scorso, Google ha introdotto la funzione =AI(), che permette di eseguire traduzioni e generazione testo direttamente nelle celle senza usare il pannello laterale.

All’inizio dell’anno, Google ha annunciato che Gemini su Fogli ha raggiunto “prestazioni quasi pari a un esperto umano”, con un tasso di successo del 70,48% sul dataset SpreadsheetBench. Significa che funziona bene sette volte su dieci, che è impressionante per un benchmark, ma vuol dire anche che tre volte su dieci si dovrà comunque correggere da soli…