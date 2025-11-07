Gemini su Google Finance con analisi e previsioni per i trader

Google continua nella sua crociata per infilare l’intelligenza artificiale in ogni angolo del web, e ora è il turno di Google Finance. L’azienda ha annunciato che la piattaforma riceverà una nuova funzione di ricerca approfondita alimentata da Gemini, insieme ad altri aggiornamenti pensati per chi fa trading.

Google Finance lancia Deep Search: Gemini al servizio di trader e investitori

La nuova funzione Deep Search permetterà di ottenere risposte più dettagliate dal chatbot AI già integrato in Google Finance, quello lanciato all’inizio dell’anno durante il restyling dell’app, Ora però c’è un salto di qualità, si potranno fare domande più complicate e analisi più approfondite.

Basta selezionare l’opzione “Deep Search” quando si pone una domanda. Robert Dunnette, direttore della gestione dei prodotti per Google Search, ha spiegato che lo strumento utilizza i modelli avanzati Gemini e può produrre una risposta completa, con tanto di citazioni in pochi minuti. Mostrerà anche un piano di ricerca, così si può seguire il ragionamento dell’AI passo dopo passo.

Deep Search sarà disponibile negli Stati Uniti nelle prossime settimane. Ovviamente ci saranno limiti di utilizzo, più bassi per gli utenti comuni, più alti per chi ha sottoscritto Google AI Pro o AI Ultra. Google non ha specificato esattamente quali saranno questi limiti, ma possiamo immaginarlo.

I mercati delle previsioni entrano in scena

Nelle prossime settimane inoltre, arriverà il supporto per i dati di previsione di mercato provenienti da Kalshi e Polymarket, due piattaforme che permettono di scommettere su eventi futuri. Si potrà accedere a questi dati direttamente dalla barra di ricerca, ponendo domande su eventi di mercato come la crescita del PIL.

Dunnette dice che lo strumento consente di sfruttare la saggezza della folla e mostrerà le probabilità attuali del mercato e come sono cambiate nel tempo. In pratica, è un modo per capire cosa pensa la massa su determinati eventi economici. Se la massa abbia sempre ragione è un altro discorso.

La scorsa settimana Google aveva già lanciato una scheda “utili” per monitorare le chiamate sugli utili aziendali. Piano piano, l’azienda sta cercando di trasformare Google Finance in un hub completo per chi segue i mercati, non più solo una pagina dove controllare di quanto è sceso il proprio portafoglio.

Oltre alle nuove funzionalità per il mercato americano, Google ha annunciato che questa settimana lancerà Google Finance con AI anche in India. Saranno supportati sia l’inglese che l’hindi, anche se gli utenti indiani non avranno accesso agli ultimi aggiornamenti come Deep Search, almeno non subito.

Perché proprio l’India? Semplice, il mercato finanziario indiano sta crescendo vertiginosamente, e tanti nuovi investitori stanno entrando nel mondo del trading. Google vuole chiaramente posizionarsi come strumento di riferimento per questa nuova ondata di trader alle prime armi.

Ma quanto ci si può fidare di un’intelligenza artificiale quando si tratta di soldi veri? Google può costruire tutti i chatbot finanziari che vuole, ma alla fine i mercati rimangono imprevedibili, l’AI può sbagliare, e nessun disclaimer legale potrà mai restituire i soldi persi per colpa di un cattivo consiglio. Deep Search o no.