Gemini arriva su Google Drive mobile: AI per documenti e fogli

Big G porta Gemini direttamente nell’app di Google Drive per smartphone. La nuova funzione “Collabora con Gemini” consente agli utenti di interagire con l’AI all’interno dei propri documenti, fogli e presentazioni, anche da mobile. Non sono semplici suggerimenti, Gemini può riassumere, riscrivere, analizzare e persino generare contenuti su richiesta. La funzione era limitata alla versione web fino ad ora (è accessibile tramite il pannello laterale di Gemini).

Google Drive, Gemini ora aiuta anche da mobile

Se per esempio si ha bisogno di riformulare una frase, sintetizzare un testo o creare una bozza partendo da poche righe, con Gemini integrato in Drive, basta selezionare il contenuto e avviare una conversazione. L’AI capisce il contesto, propone modifiche, risponde a domande e può anche generare nuove sezioni coerenti con lo stile del documento. Il tutto direttamente dallo smartphone, senza passaggi complicati.

Gemini non si limita ai documenti di testo. Nei fogli di calcolo può aiutare a leggere i dati, scrivere formule, trovare collegamenti. Nelle presentazioni butta giù titoli, punti chiave, testi, e ti suggerisce immagini o layout.

Disponibilità

“Collabora con Gemini” sta arrivando su Android e iOS, ma non per tutti. È necessario avere uno di questi piani: Workspace Business o Enterprise (Standard/Plus), Google One AI Premium, AI Pro for Education, oppure i componenti aggiuntivi Gemini Business o Enterprise.

Ci vorranno un paio di settimane per il rilascio completo. La funzione fa parte degli aggiornamenti recenti che Google sta portando sulle app mobile. Su Android, Drive ha già ricevuto un restyling con il Material Design 3 e una nuova interfaccia per vedere l’anteprima dei documenti scansionati.