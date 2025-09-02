 Google Drive rinnova lo scanner documenti su Android
Google Drive aggiorna lo scanner documenti su Android con l'interfaccia Material 3, anteprime più grandi e funzioni di modifica semplificate.
Google Drive rinnova lo scanner documenti su Android
Google ha appena introdotto tre nuove funzionalità per migliorare l’esperienza di scansione documenti su Android. E il primo cambiamento si nota subito. L’interfaccia è stata aggiornata con il linguaggio di design Material 3.

Nuovo look e funzioni AI per lo scanner di Google Drive su Android

Le anteprime delle pagine scansionate ora occupano più spazio sullo schermo, in questo modo è più facile visualizzare e modificare i contenuti. I pulsanti per ritagliare, ruotare, applicare filtri o migliorare il documento con l’intelligenza artificiale sono stati spostati nella parte superiore dell’anteprima, così da essere più accessibili e meno invasivi.

Il carosello delle miniature è stato completamente ripensato. Adesso è possibile scorrere rapidamente tra le pagine del documento e riordinarle semplicemente trascinandole. Anche le funzioni per eliminare e recuperare le immagini sono più facili da trovare, grazie a un layout più pulito e razionale. Questi piccoli accorgimenti rendono la scansione non solo più veloce, ma anche più fluida e meno macchinosa.

Come funziona la scansione su Google Drive

Per chi non ha mai usato lo scanner di Google Drive, il processo è semplice. Basta aprire l’app su Android, toccare l’icona della fotocamera in basso a destra e inquadrare il documento. Quando appare il contorno blu, si può scattare. Lettere, ricevute, contratti, tutto può essere salvato come PDF ricercabile, pronto per essere archiviato o condiviso.

Distribuzione graduale e novità in arrivo

Gli aggiornamenti sono già in fase di roll out per tutti gli utenti: clienti Workspace, abbonati individuali e account personali. Google prevede di completare la distribuzione entro due settimane.

Nel frattempo, Drive continua a evolversi. Ora è possibile usare Gemini per spostare file nelle cartelle, usando il linguaggio naturale invece di trascinarli, analizzare immagini direttamente dal pannello laterale e persino modificare video nel browser, con anteprime in miniatura sempre disponibili.

Fonte: Google

Pubblicato il 2 set 2025

Tiziana Foglio
Pubblicato il
2 set 2025
