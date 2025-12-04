Gemini su Google Drive può analizzare le cartelle, ma c'è un "ma"

Google Drive finalmente permette di esplorare le cartelle con un colpo d’occhio usando Gemini. L’AI può riassumere il contenuto, rispondere a domande specifiche, e scavare persino nelle sottocartelle. Ma c’è solo un piccolo dettaglio: è a pagamento. E se si vuole disattivare Gemini per una questione di privacy, si perdono tutte le funzioni AI di Drive. Per la serie, o tutto o niente.

Gemini è ormai parte integrante di ogni servizio Google. Messaggi, Foto, Gmail, Android Auto, Home. E Mountain View non ha intenzione di rallentare, quindi Gemini sarà sempre più onnipresente.

Gemini esplora le cartelle di Drive, ma serve l’abbonamento

La nuova funzione si chiama “Folder Highlight” e fa esattamente quello che suggerisce il nome, mette in evidenza il contenuto di una cartella fornendo un riepilogo dettagliato. Invece di aprire manualmente ogni file e sottocartella per capire cosa c’è dentro, Gemini dà una panoramica veloce.

C’è anche un’opzione chiamata “Esplora con Gemini” che apre un pannello laterale simile a quello delle anteprime dei documenti. Si possono fare domande all’AI di Google per approfondire, sia sui file presenti in più livelli di cartelle, sia sul loro contenuto specifico. Tipo trova tutti i documenti del Q3 2025 o quali file menzionano il progetto X .

Una funzione del genere, effettivamente, rende più facile gestire Drive, soprattutto quando si hanno centinaia o migliaia di file organizzati in strutture di cartelle complesse.

La funzione è a pagamento, sigh…

Ma ovviamente c’è un “ma”. Anzi, più di uno. La funzione è disponibile solo per chi paga un abbonamento Google Workspace o un piano Gemini Plus o Pro. Chi usa Drive gratuitamente, non può accedere a Folder Highlight. È comprensibile che Google voglia monetizzare le funzioni AI avanzate, ma è comunque fastidioso.

Inoltre, se si preferisce che Gemini non abbia accesso al contenuto dei file, è possibile disattivare le analisi. Sono attive di default, ma c’è un’opzione per disabilitarle. Il problema è che disattivando Gemini si perdono tutte le altre funzionalità AI di Drive. Non si può scegliere selettivamente. Non c’è via di mezzo.

Solo inglese (per ora)

Attualmente la funzione supporta solo l’inglese. Se la propria interfaccia Drive è in italiano o qualsiasi altra lingua, Folder Highlight non funziona. Android Authority suggerisce che cambiare lingua potrebbe essere un modo per impedire temporaneamente a Gemini di accedere ai file, ma è una soluzione poco pratica.

Google dice che altre lingue saranno supportate presto, ma non ha specificato quando. Il roll out sarà graduale nelle prossime settimane. E per ora, la funzione è disponibile solo sul web. Non nelle app mobile di Drive.