 Gemini in Google Maps: dopo il ristorante, gira a destra
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Gemini in Google Maps: dopo il ristorante, gira a destra

Gemini in Google Maps con funzioni AI che migliorano la navigazione e non solo: ricerche vocali e guida con punti di riferimento reali.
Gemini in Google Maps: dopo il ristorante, gira a destra
Informatica App e Software
Gemini in Google Maps con funzioni AI che migliorano la navigazione e non solo: ricerche vocali e guida con punti di riferimento reali.
Google

Gemini è in arrivo su Google Maps, come anticipato il mese scorso. Oggi il gruppo di Mountain View illustra i dettagli di questa integrazione destinata a portare l’assistente AI nell’app, con le modalità di rollout che ben conosciamo: prima gli Stati Uniti, poi il resto del mondo per quasi tutte le novità. Vediamo cosa sarà in grado di fare.

Ecco cosa farà Gemini in Google Maps

Il primo beneficio sarà per la navigazione stradale. Come spiega bigG, permetterà di eseguire in modo rapido e sicuro (tenendo le mani sul volante) azioni come la ricerca di luoghi d’interesse lungo il viaggio, di punti per la ricarica delle auto elettriche o la condivisione del tempo rimanente con familiari e amici, attraverso la propria voce. Si potranno effettuare richieste anche elaborate e multiple con un linguaggio naturale come C’è un ristorante economico con opzioni vegane lungo il mio percorso, nel raggio di un paio di miglia? Com’è il parcheggio lì?, aggiungendo eventualmente eventi nel calendario e segnalando interruzioni stradali. In questo caso la distribuzione avverrà entro le prossime settimane a livello globale, su Android e iOS, più avanti su Android Auto.

Gemini in Google Maps sarà inoltre in grado di aiutare nella guida fornendo suggerimenti basati su riferimenti nel mondo reale. Cosa significa? Che anziché limitarsi a Tra 500 metri gira a destra potrà essere più specifico con Gira a destra dopo la pizzeria Bella Napoli. Di certo un bel passo in avanti. Questa novità è già in rollout negli Stati Uniti su Android e iOS.

Ci sono poi gli avvisi proattivi per il traffico. Compariranno anche se non è attiva la navigazione stradale, così da evitare di trovarsi all’improvviso bloccati in coda. La funzionalità è disponibile fin da subito su Android negli USA.

L’ultima funzionalità riguarda l’integrazione di Lens. Sarà sufficiente puntare ad esempio la fotocamera verso l’ingresso di un ristorante per ottenere informazioni sui piatti servizi e sulle recensioni dei clienti. Anche in questo caso, il rollout è graduale, previsto entro dine mese negli Stati Uniti su Android e iOS.

Fonte: Google

Pubblicato il 5 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Le nuove icone di Google Maps e Google Foto

Le nuove icone di Google Maps e Google Foto
Gemini arriva su Google Maps: ecco cosa può fare

Gemini arriva su Google Maps: ecco cosa può fare
WhatsApp testa la modalità lockdown contro gli attacchi

WhatsApp testa la modalità lockdown contro gli attacchi
uBlock Origin non funziona più su Chrome 142, come riattivarlo

uBlock Origin non funziona più su Chrome 142, come riattivarlo
Le nuove icone di Google Maps e Google Foto

Le nuove icone di Google Maps e Google Foto
Gemini arriva su Google Maps: ecco cosa può fare

Gemini arriva su Google Maps: ecco cosa può fare
WhatsApp testa la modalità lockdown contro gli attacchi

WhatsApp testa la modalità lockdown contro gli attacchi
uBlock Origin non funziona più su Chrome 142, come riattivarlo

uBlock Origin non funziona più su Chrome 142, come riattivarlo
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
5 nov 2025
Link copiato negli appunti