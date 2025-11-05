Gemini in Google Maps: dopo il ristorante, gira a destra

Gemini è in arrivo su Google Maps, come anticipato il mese scorso. Oggi il gruppo di Mountain View illustra i dettagli di questa integrazione destinata a portare l’assistente AI nell’app, con le modalità di rollout che ben conosciamo: prima gli Stati Uniti, poi il resto del mondo per quasi tutte le novità. Vediamo cosa sarà in grado di fare.

Ecco cosa farà Gemini in Google Maps

Il primo beneficio sarà per la navigazione stradale. Come spiega bigG, permetterà di eseguire in modo rapido e sicuro (tenendo le mani sul volante) azioni come la ricerca di luoghi d’interesse lungo il viaggio, di punti per la ricarica delle auto elettriche o la condivisione del tempo rimanente con familiari e amici, attraverso la propria voce. Si potranno effettuare richieste anche elaborate e multiple con un linguaggio naturale come C’è un ristorante economico con opzioni vegane lungo il mio percorso, nel raggio di un paio di miglia? Com’è il parcheggio lì? , aggiungendo eventualmente eventi nel calendario e segnalando interruzioni stradali. In questo caso la distribuzione avverrà entro le prossime settimane a livello globale, su Android e iOS, più avanti su Android Auto.

Gemini in Google Maps sarà inoltre in grado di aiutare nella guida fornendo suggerimenti basati su riferimenti nel mondo reale. Cosa significa? Che anziché limitarsi a Tra 500 metri gira a destra potrà essere più specifico con Gira a destra dopo la pizzeria Bella Napoli . Di certo un bel passo in avanti. Questa novità è già in rollout negli Stati Uniti su Android e iOS.

Ci sono poi gli avvisi proattivi per il traffico. Compariranno anche se non è attiva la navigazione stradale, così da evitare di trovarsi all’improvviso bloccati in coda. La funzionalità è disponibile fin da subito su Android negli USA.

L’ultima funzionalità riguarda l’integrazione di Lens. Sarà sufficiente puntare ad esempio la fotocamera verso l’ingresso di un ristorante per ottenere informazioni sui piatti servizi e sulle recensioni dei clienti. Anche in questo caso, il rollout è graduale, previsto entro dine mese negli Stati Uniti su Android e iOS.