Le nuove icone di Google Maps e Google Foto

Lo stesso trattamento già riservato al logo della società e del motore di ricerca sta per essere applicato a due tra i più importanti e diffusi servizi di bigG: Google Maps e Google Foto. Sono in arrivo nuove icone per le due applicazioni/piattaforme ed è del tutto probabile che in futuro toccherà ad altre. A svelarle in anticipo è stata la redazione del sito 9to5Google.

Google Maps e Google Foto, arrivano le nuove icone

Entrambe sono caratterizzate dallo stesso stile gradient già visto. È questo il nuovo linguaggio adottato dal gruppo, in termini di design, arrivato con Gemini e ora sempre più presente, proprio a testimoniare come l’intelligenza artificiale sia arrivata ovunque. Qui sotto il risultato.

Google non abbandona i quattro colori che la contraddistinguono da sempre, ma applica una sfumatura. Così l’azienda ha spiegato la decisione nei mesi scorsi.

Pur rimanendo fedeli ai quattro colori iconici di Google, le tonalità più brillanti e il design sfumato simboleggiano l’ondata di innovazione guidata dall’intelligenza artificiale e l’energia creativa che permea i nostri prodotti e la nostra tecnologia.

Non cambia la natura dei simboli rappresentati: è sempre un segnaposto per Maps, anche se il profilo è stato modificato, con il foro centrale molto più largo rispetto al passato. È invece identica la forma della girandola di Foto e lo stesso vale per la disposizione dei colori, che ora però presentano una sfumatura verso una tonalità più chiara man mano che si sposta verso il centro.

Il gruppo di Mountain View valuta con attenzione qualsiasi restyling, anche quello che potrebbe sembrare il più banale e insignificante. Dopo tutto, si tratta di icone che saranno visualizzate su miliardi di schermi durante l’utilizzo dei servizi. Ogni cambiamento, anche il più piccolo, va valutato con attenzione, tenendo ad esempio conto dell’esigenza di rispettare i criteri di accessibilità.