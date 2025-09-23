Gemini arriva su Google TV: l'AI parla con noi (e non solo di film)

Google ha appena annunciato l’arrivo di Gemini su Google TV, e la novità è tutt’altro che banale. Non sono solo semplici comandi vocali. Gemini è un assistente AI capace di conversazioni naturali, risposte contestuali e suggerimenti personalizzati. Si vuole sapere cosa guardare stasera? Recuperare una serie lasciata a metà? Trovare un film di cui si ricorda solo la trama? Gemini può dare una mano, e lo fa parlando con noi, direttamente dal salotto di casa.

Gemini su Google TV diventa un assistente personale a tutto tondo (anche per fare i compiti e pianificare le vacanze)

Una delle funzioni più interessanti è la capacità di mediare tra preferenze diverse. Se ad esempio si amano i thriller e il proprio partner adora le commedie romantiche, Gemini può suggerire titoli che piacciano a entrambi. Può anche riassumere stagioni passate, cercare recensioni, o aiutare a ricordare quel titolo che si ha sulla punta della lingua. In pratica, trasforma la TV in una sorta di consigliere personale per l’intrattenimento.

Ma Gemini non si ferma ai contenuti video. Si può chiedere un aiuto con i compiti, per trovare idee per un progetto scolastico, pianificare una vacanza o imparare una nuova abilità. È lo stesso Gemini sullo smartphone, ma ora vive anche sul grande schermo.

Dove sarà disponibile e quando

Il roll out di Gemini su Google TV parte oggi con la serie TCL QM9K. Nel corso dell’anno, arriverà su Google TV Streamer, Walmart onn 4K Pro, Hisense U7/U8/UX 2025 e TCL QM7K/QM8K/X11K 2025. Le funzioni continueranno ad ampliarsi, ma i comandi vocali classici dell’Assistente Google resteranno attivi.