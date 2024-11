Gemini per Google Workspace è disponibile in italiano

A partire da oggi, l’italiano è presente tra le lingue supportate da Gemini per Google Workspace. Questo significa che l’AI può essere attivata e chiamata in casa anche dagli utenti del nostro paese, direttamente dal riquadro laterale di Documenti, Fogli, Drive e Gmail. L’obiettivo dichiarato è quello di migliorare la qualità del lavoro e semplificare attività quotidiane come scrivere email, riassumere documenti e creare contenuti .

Che si tratti di scrivere un copy per i social media all’interno di un Documento, riassumere dettagli da più file su Drive o gestire la propria posta Gmail, ora è possibile farlo in una di queste lingue direttamente dal riquadro laterale. Il supporto delle lingue aggiuntive per Gemini nel riquadro laterale di Presentazioni sarà disponibile nei prossimi mesi.

Gemini per Google Workspace in italiano

Nel comunicato stampa giunto in redazione, il gruppo di Mountain View afferma di aver raccolto feedback e ottimizzato l’esperienza dopo aver lanciato il supporto per queste lingue agli utenti Alpha il mese scorso.

Concentrando l’attenzione sull’Europa, organizzazioni come Randstad e Devoteam stanno già facendo affidamento su Gemini per Workspace in inglese e da oggi potranno farlo nella loro lingua d’origine.

I casi d’uso

All’interno di Documenti, Gemini può tornare utile per la creazione dei testi, consentendo di ottenere un risultato in linea con le aspettative in termini di stile, lunghezza e così via, superando il cosiddetto blocco dello scrittore.

In Fogli, invece, può creare un template per i foglio di calcolo, mentre in Drive è possibile chiedere un riassunto delle informazioni più rilevanti su un prodotto o su cliente.

Infine, per quanto riguarda Gmail, l’AI permette di trovare facilmente ciò che si sta cercando e, all’occorrenza, di rispondere rapidamente. Un vantaggio concreto ad esempio per chi si occupa del servizio di assistenza.

Sette nuove lingue per un miliardo di persone

L’italiano è solo una delle sette nuove lingue per le quali Google ha previsto il supporto di Gemini in Workspace. Le altre sono tedesco, giapponese, coreano, portoghese, spagnolo e francese. Con l’espansione appena annunciata, lo strumento di bigG per l’intelligenza artificiale risulta ora accessibile a oltre un miliardo di persone in tutto il mondo.