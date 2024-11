Google Home: nuove funzionalità AI con Gemini

L’azienda di Mountain View ha annunciato l’arrivo di nuove funzionalità per Google Home che sfruttano le capacità di Gemini. Alcune saranno disponibili nel corso della settimana (solo negli Stati Uniti), mentre altre verranno rilasciate entro fine anno. Purtroppo è necessario un abbonamento Nest Aware Plus. Ci sono però altre novità accessibili a tutti.

Gemini in Google Home

Le videocamere Nest supportano già diverse funzionalità AI, come quella che permette di riconoscere persone e pacchi. Grazie a Gemini sarà possibile ottenere una descrizione dettagliata di ciò che viene inquadrato. Agli eventi registrati dalla videocamera verrà aggiunta una descrizione AI più completa. Invece di “animale o attività rilevata“, gli utenti leggeranno “il cane sta scavando nel giardino“.

Gemini consentirà inoltre di cercare nella cronologia usando un linguaggio naturale. L’utente potrà ad esempio chiedere “I bambini hanno giocato in giardino questo pomeriggio?” o “Oggi è passato un furgone delle consegne?“. Queste funzionalità sono accessibili ad alcuni utenti con abbonamento Nest Aware Plus che hanno scelto opt-in nella Public Preview (solo in inglese negli Stati Uniti).

Un’altra funzionalità in arrivo nell’app Google Home è Help Me Create. Consente di creare automazioni usando il linguaggio naturale. È sufficiente descrivere l’azione da ottenere, senza utilizzare menu e impostazioni, ad esempio “Chiudere le porte e spegnere tutte le luci prima di andare a letto“. Gemini può anche fornire suggerimenti in base ai dispositivi presenti nell’abitazione. Anche in questo caso serve l’abbonamento Nest Aware Plus.

L’estensione Google Home per app Gemini è invece disponibile per tutti su Android (solo negli Stati Uniti in Public Preview). Altre novità sono il feed di Nest Cam e Doorbell su Pixel Watch 3, le notifiche di Nest Doorbell su Pixel Tablet, il pannello Home su Pixel Tablet e Google TV, i widget per i preferiti e i nuovi controlli multimediali nell’app Google Home.