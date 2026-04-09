Gemini integra i notebook sincronizzati con NotebookLM

Uno dei prodotti Google più interessanti, tra i molti lanciati nell’ambito AI, è senza alcun dubbio NotebookLM. Il gruppo di Mountain View lo sa bene, come dimostra l’annuncio della sua profonda integrazione in Gemini che porta oggi al debutto della sezione Notebook all’interno del chatbot.

NotebookLM: arrivano i notebook in Gemini

I notebook (così li chiama bigG) sono descritti come basi di conoscenza personali condivise tra i prodotti Google, a partire da Gemini . Si tratta di spazi all’interno dei quali organizzare chat e file, ognuno dedicato a uno specifico argomento o tema. L’intelligenza artificiale terrà conto del loro contenuto quando sarà il momento di generare risposte, offrendo così un’esperienza ancora più su misura e personalizzata.

Come anticipato in apertura, è prevista la profonda integrazione con NotebookLM. Vale a dire che le risorse aggiunte in un servizio (Gemini e NotebookLM) compariranno automaticamente anche all’interno dell’altro.

Questa continuità significa che puoi utilizzare le funzionalità esclusive di ciascuna app, come le panoramiche video e le infografiche in NotebookLM, anche se hai iniziato un notebook nell’app Gemini.

La novità può tornare utile, ad esempio, agli studenti che si affidano a NotebookLM per aggiungere appunti su una lezione da trasformare poi in un video cinematografico con Cinematic Video Overview e che successivamente vogliono chiedere a Gemini di scrivere al posto loro una bozza proprio su quel materiale. Questo è il caso d’uso citato da Google. Ci sarebbe da discutere sulla bontà di un utilizzo così importante dell’intelligenza artificiale nel mondo della scuola.

Per quanto riguarda la fase di distribuzione, l’annuncio cita l’arrivo dei notebook in Gemini a partire da questa settimana, in esclusiva sul web e per chi ha un abbonamenti AI Ultra, Pro e Plus. In base alla tipologia di sottoscrizione sono previsti diversi limiti di utilizzo. Il rollout proseguirà poi più avanti sui dispositivi mobile e raggiungendo l’Europa (si presume dunque che inizialmente sia limitato agli Stati Uniti) oltre agli utenti con account gratuito.