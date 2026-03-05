NotebookLM trasforma gli appunti in video cinematografici con l'AI

Immaginiamo di prendere degli appunti di ricerca. Un documento disordinato, pieno di note, citazioni, idee sparse. Adesso, di darlo in pasto all’AI e di ricevere indietro un video animato con narrazione, stile visivo coerente e struttura narrativa, una sorta di piccolo documentario costruito sui propri contenuti. È quello che NotebookLM di Google fa da oggi con la nuova funzione “Cinematic Video Overview“.

NotebookLM crea video animati dagli appunti con Gemini, Nano Banana e Veo 3

NotebookLM aveva già introdotto l’anno scorso la possibilità di generare panoramiche video dai propri appunti, ma si trattava di presentazioni narrate, slideshow con voce sopra, niente di più. La versione aggiornata fa un salto di qualità, ora i video sono completamente animati, grazie alla combinazione di Gemini 3, Nano Banana Pro e Veo 3.

Gemini definisce narrativa, stile visivo e formato, per garantire che tutti gli elementi siano coerenti tra loro. In pratica, l’AI non si limita a piazzare delle immagini sopra un testo letto ad alta voce, costruisce un video con un filo narrativo e un’estetica visiva pensata per i contenuti specifici dell’utente.

La corsa ai video AI di Google

La novità riflette il crescente interesse di Big G per i video creati con l’intelligenza artificiale. Non a caso, il mese scorso l’azienda ha aggiornato il modello Veo e ampliato l’accesso a Flow, il suo strumento per la generazione video. Ha anche mostrato “Project Genie,” un generatore video AI con cui un giornalista di The Verge è riuscito a creare brevi imitazioni di giochi Nintendo.

NotebookLM, nato come strumento di ricerca e organizzazione delle note, sta diventando mano mano una piattaforma di produzione multimediale. Dai podcast generati dall’AI, la funzione che lo aveva reso virale, ai video cinematografici, il percorso è chiaro: trasformare degli appunti grezzi in contenuti pronti per essere condivisi.

Limiti e disponibilità

Le panoramiche video cinematografiche sono disponibili da oggi, ma con restrizioni importanti. Serve, infatti, un abbonamento Google AI Ultra, essere maggiorenni e parlare la lingua inglese. Il limite è di 20 video al giorno, un tetto che suggerisce quanto il processo sia pesante a livello computazionale.

Le Cinematic Video Overview sono uno strumento molto interessante per presentare le ricerche e i progetti in modo nuovo e fresco. Speriamo che Google decida di estendere il supporto ad altre lingue e preveda anche altri piani di abbonamento.