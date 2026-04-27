ChatGPT gli ha detto che era una manipolatrice e ha generato decine di report psicologici sulla salute mentale della donna, che lui ha poi distribuito ad amici, familiari e colleghi di lei. Quando la donna ha contattato OpenAI implorando aiuto, l’azienda ha risposto che la situazione era estremamente seria e preoccupante, ma poi non ha fatto nulla.

L’uomo è stato arrestato per quattro capi d’accusa per minacce di bomba e aggressione con arma letale. L’arresto è arrivato mesi dopo che OpenAI gli aveva ripristinato l’accesso all’account Pro nonostante i sistemi interni avessero già segnalato i suoi contenuti per violazioni relative ad “armi di distruzione di massa.”

Una donna fa causa a OpenAI: ChatGPT ha alimentato le ossessioni violente del suo stalker

La querelante racconta nella causa che il suo ex fidanzato ha iniziato a usare ChatGPT nel 2024 per elaborare la loro rottura. L’uso si è intensificato fino a diventare ossessivo. Intorno ad agosto 2025, l’uomo si è convinto di aver scoperto la cura per l’apnea del sonno e di essere perseguitato da una cabala potente.

ChatGPT ha rinforzato le sue idee deliranti e paranoiche invece di contrastarle, dicendogli che il problema era la donna, non lui.

L’uomo ha poi lanciato una campagna di molestie assistita dall’AI: report diffamatori generati da ChatGPT sulla salute mentale della donna, email frenetiche e disorganizzate inviate a OpenAI su centinaia di studi scientifici che sosteneva di condurre (con la donna in copia), e minacce di violenza crescenti contro di lei e la sua famiglia. La donna ha dichiarato di aver contemplato il suicidio per proteggere i propri cari.

La risposta di OpenAI

La donna ha contattato OpenAI a novembre 2025 con le prove degli abusi. L’azienda ha risposto riconoscendo la gravità della situazione e promettendo di indagare. Non ha dato seguito. La cosa più assurda è che i sistemi di moderazione interni di OpenAI avevano già segnalato l’account dell’uomo per contenuti relativi ad armi di distruzione di massa.

L’accesso al suo account ChatGPT Pro era stato temporaneamente sospeso, ma è stato ripristinato dopo una revisione umana. A gennaio 2026, mesi dopo il ripristino dell’account e la segnalazione manuale della donna, l’uomo è stato arrestato.

Lo stalker è libero

A causa di un errore procedurale, l’uomo, giudicato incapace a sostenere il processo, è stato rilasciato. La donna ora teme per la propria sicurezza. Ha chiesto un ordine restrittivo temporaneo che obblighi OpenAI a sospendere gli account dell’uomo e a preservare le trascrizioni delle sue conversazioni con ChatGPT. OpenAI ha dichiarato di aver sospeso gli account dell’uomo, ma non ha ancora accolto le altre richieste.

Purtroppo questo non è un caso isolato e un chatbot che valida i deliri, invece di contrastarli, diventa il motore della spirale ossessiva. Chiaramente, se l’azienda viene informata e non interviene in modo efficace, le conseguenze ricadono sulla vittima.