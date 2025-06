Gemini Live: arrivano i sottotitoli in tempo reale, diventa silenzioso

Parlare al telefono con un chatbot AI in ufficio, sui mezzi pubblici o durante una riunione può essere imbarazzante. Google lo sa bene e ha appena risolto uno dei problemi più fastidiosi di Gemini Live: l’impossibilità di usarlo senza volume. La nuova funzione dei sottotitoli in tempo reale trasforma finalmente l’assistente vocale in uno strumento davvero utilizzabile ovunque.

Google aggiunge i sottotitoli a Gemini Live: ora si può usare anche senza audio

Fino a oggi, o si parlava ad alta voce e si ascoltavano le risposte, o nisba. Una limitazione frustrante, che costringeva gli utenti a rimandare le conversazioni con l’AI a momenti più opportuni.

La soluzione è elegante nella sua semplicità. Un nuovo pulsante nell’angolo in alto a destra dell’interfaccia di Gemini Live attiva i sottotitoli in tempo reale. Una volta premuto, appare un banner trasparente al centro dello schermo che mostra le risposte dell’assistente mentre le pronuncia. Se il volume del telefono è troppo basso o disattivato, Gemini Live propone automaticamente di attivare i sottotitoli. In questo modo puoi conversare con l’assistente anche quando si deve stare in silenzio.

Google ha pensato anche alla personalizzazione. Nelle impostazioni di Gemini, nella sezione “Preferenze di sottotitoli”, è possibile modificare dimensioni e stile del testo, grazie alle opzioni di accessibilità già presenti nel sistema Android.

Gemini Live diventa finalmente accessibile a tutti

Questa funzione risolve un problema di accessibilità fondamentale. Per le persone con problemi di udito, Gemini Live era praticamente inutilizzabile, nonostante le sue potenti capacità conversazionali. La funzione sfrutta le stesse tecnologie di riconoscimento vocale già integrate in Android, e ciò garantisce accuratezza e sincronizzazione precisa tra audio e testo.

Disponibilità

La funzione sta arrivando con la versione 16.21.57 dell’app Google su Android, ma per ora non è disponibile per tutti. Google procede come al solito, distribuendo gradualmente le novità prima di renderle disponibili per tutti. Per quanto riguarda iOS, non c’è ancora una data ufficiale, ma visto che Gemini Live funziona già sia su Android che su iPhone, probabilmente non ci sarà da aspettare molto.