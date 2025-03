Gemini Live a portata di tasto (di accensione) su Android

Google ha in serbo per noi una novità molto interessante: una funzione nascosta nel tasto di accensione dello smartphone Android.

Avviare Gemini Live con il tasto di accensione su smartphone Android

Fino ad oggi, il tasto di accensione degli smartphone Android serviva essenzialmente per accendere, spegnere o riavviare il telefono. Col tempo, Google ha aggiunto qualche scorciatoia, come il lancio di Google Assistant o l’accesso rapido ad alcuni comandi. Ma ora si prepara a fare un passo in più.

Al centro di questa innovazione c’è Gemini Live, il chatbot AI di Google paragonabile a GPT-4o. Questo sistema permette di conversare con l’assistente in modo naturale e fluido, ponendo domande, chiedendo riassunti o assistenza in tempo reale.

Attualmente, per interagire con Gemini Live bisogna aprire un’app dedicata o usare un gesto specifico sullo schermo. Operazioni che a volte possono risultare scomode. Google vuole quindi offrire un’alternativa più immediata, integrata direttamente nello smartphone.

Il nuovo comando nascosto nell’app Google

L’indizio di questa novità arriva dall’ultima versione dell’app Google, la 16.8.31. Un’analisi approfondita del codice ha svelato un’opzione inedita chiamata “Launch Live“, nella sezione dedicata a Gemini. Questa impostazione fa riferimento a una funzionalità ancora inattiva, ma molto promettente.

In sostanza, si tratta di un nuovo comando che permetterebbe di avviare Gemini Live con una semplice pressione prolungata del tasto di accensione. Niente più passaggi sullo schermo, ma un accesso diretto all’assistente vocale tramite un pulsante fisico. Se questa opzione dovesse concretizzarsi, potrebbe addirittura soppiantare Google Assistant su alcuni smartphone.