Come promesso a fine marzo, Google ha rilasciato un aggiornamento per portare Gemini Nano anche su Pixel 8 e Pixel 8a. L’azienda di Mountain View ha annunciato altre novità per i suoi smartphone e nuove funzionalità per Pixel Watch e Pixel Tablet. Il rollout è iniziato ieri sera e proseguirà nei prossimi giorni.

IA generativa on-device per Pixel 8 e 8a

Gemini Nano è il modello di IA generativa più piccolo tra quelli sviluppati da Google. Grazie alle sue dimensioni ridotte può essere sfruttato localmente dal processore Tensor G3, senza accesso al cloud. Dal mese di dicembre 2023 è disponibile per Pixel 8 Pro. L’azienda di Mountain View aveva comunicato che non sarebbe arrivato su Pixel 8 a causa di limitazioni hardware.

A fine marzo ha cambiato idea, annunciato il supporto anche per Pixel 8, nonostante una minore dotazione di RAM (8 GB contro i 12 GB del Pixel 8 Pro). Il Feature Drop di luglio porta Gemini Nano su Pixel 8 e Pixel 8a, ma deve essere attivato nelle opzioni di sviluppo (per visualizzarle si deve toccare 7 volte consecutive sul numero di build in Impostazioni > Informazioni sul telefono ).

Gemini Nano viene utilizzato dall’app Recorder. La nuova versione permette di generare riassunti più dettagliati (solo in lingua inglese) con i nomi degli speakers. La trascrizione può essere esportata come file di testo o su Google Docs. Il modello IA viene sfruttato anche per la funzionalità Smart Reply nell’app Gboard.

Il Feature Drop di giugno include altre novità interessanti. Collegando Pixel 8a, 8 e 8 Pro ad un monitor tramite cavo USB Type-C è possibile effettuare il mirroring dello schermo dello smartphone. Find My Device permette ora di trovare lo smartphone (solo la serie Pixel 8) quando è spento o la batteria è esaurita (devono essere attivati Bluetooth e servizi di localizzazione).

Due novità riguardano l’app Fotocamera. Con Pixel 6 e superiori, Pixel Fold e Pixel Tablet è possibile l’identificazione automatica dello scatto migliore in HDR+ (ad esempio quando il volto è a fuoco e gli occhi sono aperti). Solo su Pixel Fold, Pixel 6 Pro, Pixel 7 Pro e Pixel 8 Pro è invece possibile scegliere la lente per lo scatto migliore.

Il Feature Drop per Pixel Watch 2 aggiunge la funzionalità Car Crash Detection che rileva un incidente e chiama automaticamente i soccorsi o un contatto di emergenza. La funzionalità Fall Detection è stata invece migliorata per rilevare una caduta dalla bicicletta (anche con Pixel Watch).

Gli utenti statunitensi e tedeschi con Pixel Watch possono collegare l’account PayPal a Google Wallet, mentre su tutti gli smartwatch con Wear OS 3 è possibile installare la nuova app Google Home che semplifica l’accesso ai controlli dei dispositivi (Google Home Favorites). Quest’ultima novità è disponibile anche sul Pixel Tablet tramite widget, insieme al live view dei campanelli Nest Doorbell.