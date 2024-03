Google porterà Gemini Nano anche sul Pixel 8

Google aveva comunicato che Gemini Nano non sarebbe arrivato sul Pixel 8 a causa di limitazioni hardware. L’azienda di Mountain View ha annunciato a sorpresa che il modello di intelligenza artificiale generativa verrà rilasciato anche per lo smartphone più economico della serie.

Eliminate le limitazioni hardware?

Gemini Nano è il modello più piccolo della famiglia (che include anche Gemini Pro e Ultra) e più essere eseguito on-device, quindi non viene effettuato il collegamento al cloud. Dall’inizio di dicembre 2023 è disponibile sul Pixel 8 Pro e viene sfruttato per la funzionalità Magic Compose dai Samsung Galaxy S24.

Dato che il Pixel 8 integra lo stesso processore del fratello maggiore, ovvero il Tensor G3, non era chiaro il motivo per cui Gemini Nano fosse un’esclusiva del modello Pro. Un ingegnere di Google aveva citato solo la presenza di limitazioni hardware. L’unica differenza tra i due smartphone è la dotazione di RAM: 8 GB per Pixel 8 e 12 GB per Pixel 8 Pro. L’azienda di Mountain View ha ora chiarito che questa era la limitazione:

L’esecuzione di modelli linguistici di grandi dimensioni su telefoni con diverse specifiche di memoria può offrire esperienze utente differenti, quindi lo abbiamo testato e convalidato su Pixel 8. Siamo entusiasti di offrire l’opportunità a più appassionati e sviluppatori di provare Gemini Nano.

Probabilmente Google ha trovato il modo di ridurre l’impatto di Gemini Nano sul consumo di RAM e quindi sulle prestazioni generali. Il modello IA arriverà sul Pixel 8 tramite un futuro Feature Drop in versione preliminare (forse con Android 14 QPR3 entro giugno). Gli utenti potranno sfruttare Gemini Nano per ottenere riassunti con elenco puntato delle registrazioni effettuate con l’app Recorder e per le Smart Reply nell’app Gboard (al momento solo con WhatsApp, Line e KakaoTalk).

Rimanendo in tema, Google ha aggiornato l’app Gemini, integrando la funzionalità di navigazione di Maps. Quando l’utente chiede le indicazioni stradali, il chatbot (ex Bard) risponde mostrando le informazioni sulla mappa.