Gemini nel pannello laterale di Gmail è in fase di roll-out

Google sta introducendo nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale per Gmail, con l’obiettivo di semplificare la gestione della posta elettronica. Queste innovazioni includono un nuovo pannello laterale Gemini sul web e la possibilità di far riassumere le discussioni via email all’interno delle app mobili di Gmail.

Pannello laterale Gemini sul web

Il nuovo pannello laterale Gemini, in fase di distribuzione sul web, offre diverse funzionalità, tra cui la capacità di riassumere le discussioni via email e di redigere nuove email. Questo strumento fornirà suggerimenti proattivi, ma come spiega Google in un post sul blog, consentirà agli utenti anche di porre domande libere, sfruttando i modelli più avanzati di Google, come Gemini 1.5 Pro.

Gemini 1.5 Pro, sempre più potente

Come promemoria, Gemini 1.5 Pro è stato recentemente potenziato con miglioramenti alle capacità di scrittura di codice, ragionamento logico e analisi di contenuti audio e visuali. In particolare, entro fine anno la finestra di contesto di Gemini verrà raddoppiata, passando da 1 milione a 2 milioni di token.

Ciò permetterà al modello di elaborare contemporaneamente una mole di informazioni ancora maggiore, pari a due ore di video, 22 ore di audio, oltre 60.000 righe di codice oppure 1,4 milioni di parole.

Questo upgrade della finestra di contesto consentirà a Gemini Pro di comprendere relazioni e concetti più complessi, fornendo risultati e suggerimenti ancora più precisi nelle conversazioni con gli utenti. Le funzionalità di scrittura assistita, traduzione ed elaborazione del linguaggio naturale ne risulteranno potenziate.

Disponibilità limitata agli utenti Gemini a pagamento

Le nuove funzionalità di Gmail saranno accessibili solo agli utenti Gemini a pagamento, ovvero ai clienti di Google Workspace con un add-on Gemini Business o Enterprise, un add-on Gemini Education o Education Premium, o agli abbonati a Google One AI Premium.

È importante notare che, sebbene questi strumenti possano essere utili, non è consigliabile affidarsi completamente ad essi per il lavoro, poiché l’intelligenza artificiale può talvolta produrre risultati incoerenti o imprecisi (le cosiddette “allucinazioni“). Pertanto, è sempre opportuno ricontrollare attentamente le email importanti prima di inviarle, anche se redatte con l’aiuto di Gemini.

Integrazione di Gemini in altri servizi Google

Oltre a Gmail, Google sta introducendo le funzionalità di Gemini anche nel pannello laterale di Documenti, Fogli, Slide e Drive, come annunciato in occasione dell’evento I/O il mese scorso. Inoltre, sono state annunciate altre funzioni basate sull’intelligenza artificiale per Gmail, come la “Contextual Smart Reply”, alias i suggerimenti di risposta.