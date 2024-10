Gemini potrebbe consentire le chiamate con il telefono bloccato

La scorsa settimana è stata annunciata la possibilità per Gemini di generare immagini in diversi rapporti di aspetto, andando oltre l’attuale limitazione alle sole immagini quadrate. Questa novità consentirebbe di creare immagini nelle opzioni di rapporto di aspetto più comuni, come 16:9, 4:3, 9:16 e 3:4, ampliando notevolmente le possibilità creative offerte da Gemini.

Gemini: chiamate e messaggi da telefono bloccato

Ma le sorprese non finiscono qui. Gemini potrebbe presto acquisire la capacità di gestire chiamate e messaggi di testo anche quando il telefono è bloccato, una funzionalità attualmente riservata all’assistente Google. Questa novità, individuata nell’app Google 15.42.30.28.arm64 beta da Android Authority, permetterebbe agli utenti di attivare o disattivare la possibilità per Gemini di effettuare chiamate o inviare messaggi di testo a schermo bloccato. Tuttavia, per garantire la privacy degli utenti, Gemini continuerà a richiedere lo sblocco del dispositivo quando una risposta contiene contenuti personali provenienti dalle app utilizzate.

Un’interfaccia utente rinnovata per un’esperienza ottimizzata

Oltre alle nuove funzionalità, l’app beta presenta anche un’interfaccia utente aggiornata. L’overlay fluttuante di Gemini sfoggia un design minimale, con una casella di immissione del testo che si espande verticalmente per rendere visibile tutto il contenuto. Inoltre, l’interfaccia ora organizza tutte le estensioni di Gemini in diverse categorie, come Comunicazione, Controllo dispositivo, Viaggi, Media e Produttività, rendendo più facile per gli utenti trovare le funzioni desiderate.

Quando saranno disponibili le nuove funzioni di Gemini

Nonostante l’entusiasmo suscitato da queste novità, non è ancora chiaro quando le nuove funzionalità saranno incluse nella versione stabile dell’app Gemini. Inoltre, non vi è alcuna garanzia che le funzioni sperimentali o le modifiche dell’interfaccia utente attualmente presenti nella versione beta vengano effettivamente rese disponibili al grande pubblico. Tuttavia, se Google riuscirà a mantenere le promesse, gli utenti potranno godere di un’esperienza ancora più ricca e versatile con l’assistente AI.