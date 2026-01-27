Gemini trova l'orario perfetto per riunioni su Calendar

Organizzare una riunione con più persone è un incubo. Di solito, il ping-pong di email va avanti per giorni, fino a quando tutti si arrendono e fissano la riunione alle 18 di venerdì… Big G ha deciso di risolvere questo problema secolare con l’intelligenza artificiale. Gemini ora può suggerire automaticamente l’orario migliore per tutti su Google Calendar.

Google Calendar usa Gemini per suggerire l’orario migliore per tutti

Gemini analizza le disponibilità di tutti i partecipanti, i potenziali conflitti, e propone un orario che vada bene tutti. Questa funzione però non è per tutti. Serve Google Workspace Business Standard o Plus, Enterprise Standard o Plus, oppure l’add-on AI Pro for Education. Chi ha un account Gmail gratuito, è tagliato fuori.

Tutto quello che si deve fare è creare un evento su Google Calendar dal computer (solo web per ora, niente app mobile), aggiungere gli ospiti, e a questo punto, dovrebbe apparire un menu a tendina chiamato “Orari suggeriti“. Si clicca, e Gemini analizza tutto: calendari dei partecipanti, orari di lavoro configurati, eventi sovrapposti, disponibilità reali. Poi propone una lista di orari in cui tutti possono partecipare. Se ne sceglie uno tra quelli suggeriti, o si chiedono altre opzioni se i primi non vanno bene.

Se più persone rifiutano l’invito, appare un banner dentro l’evento (vale solo per l’organizzatore) che propone un orario alternativo in cui tutti sono disponibili. L’AI dovrebbe essere usata proprio per questo genere di cose, non scrivere testi creativi o generare presentazioni.

Ma ci sono dei limiti. Non si riceveranno suggerimenti per eventi che durano più di otto ore (conferenze, workshop, matrimoni), riunioni con un numero molto elevato di partecipanti (probabilmente oltre 50-100) e date passate (ovvio, ma meglio specificarlo). In questi casi, Gemini semplicemente non apparirà. Perché? Perché trovare uno slot per un evento di due giorni con 200 partecipanti è matematicamente impossibile, e Gemini non vuole sprecare tempo nemmeno a provarci.

Il roll out graduale

La funzione è già disponibile per i domini in modalità “Rapid Release”, cioè quelli che ricevono aggiornamenti appena escono. Gli account in “Scheduled Release”, quelli che aspettano versioni più stabili, vedranno la distribuzione graduale a partire dal 2 febbraio.

L’avanzata di Gemini prosegue senza sosta. Google oramai sta integrando l’AI ovunque. Su Gmail, Documenti, Fogli, Slide, Meet, e ora Calendar. L’obiettivo è chiaro: trasformare Workspace in un ecosistema potenziato dall’intelligenza artificiale, dove ogni compito ripetitivo viene automatizzato.