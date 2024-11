Gemini: upload dei file per risposte più precise

Il team di Google continua a lavorare in maniera incessante per migliorare il più possibile Gemini. Un’evidente dimostrazione della cosa è datata dal fatto che, in base a quanto emerso nelle scorse ore, gli abbonati a Gemini Advanced possono ora caricare file mentre creano un Gem, il che consentirà all’assistente AI di fornire risposte più personalizzate e pertinenti al contesto.

Gemini: gli abbonati possono caricare file

La novità è inclusa in un nuovo aggiornamento che è stato annunciato direttamente da Google. Così come spiegato dalla stessa azienda, i file (compresi eventuali aggiornamenti e revisioni) fanno da materiale sorgente per aiutare i Gem a fornire risposte precise e pertinenti e il loro utilizzo garantisce un livello di personalizzazione avanzato, che comprende risposte a domande, aiuto nella creazione di contenuti e supporto alle esigenze aziendali.

I formati di file che Gemini è ora in grado di supportare sono molteplici, ovvero: file di testo normale (TXT); file di programmazione (C, CPP, PY, JAVA, PHP, SQL e HTML); documenti (DOC, DOCX, PDF, RTF, DOT, DOTX, HWP e HWPX); documenti creati in Documenti Google; file di dati tabulari (CSV e TSV); fogli di lavoro (XLS e XLSX); fogli di lavoro creati in Fogli Google.

Da tenere presente che questa funzionalità, inizialmente disponibile soltanto in Inglese, è riservata agli abbonati a Gemini Advanced tramite Google One e Google Workspace.

Unitamente a ciò, è stat annunciata anche un’altra interessante novità: gli utenti Google Workspace for Education di almeno 13 anni possono accedere all’app Gemini con una maggiore protezione dei dati. Ovviamente, gli amministratori possono anche abilitare e disabilitare le impostazioni di accesso per questi utenti tramite la console di amministrazione di Google Workspace.