General Motors adotta l'AI di Nvidia per auto e fabbriche

General Motors ha stretto una partnership con NVIDIA per portare l’AI a bordo delle sue auto, ma anche nelle sue fabbriche. L’annuncio è arrivato durante il GTC 2025 di NVIDIA a San Jose.

Auto e fabbriche General Motors con l’AI di Nvidia

Mary Barra, CEO di GM, non ha dubbi: “L’AI non solo ottimizza i processi produttivi e accelera i test virtuali, ma ci aiuta anche a costruire veicoli più intelligenti, permettendo al nostro team di concentrarsi sull’artigianalità. Fondendo tecnologia e ingegno umano, sblocchiamo nuovi livelli di innovazione nella produzione di veicoli e non solo“.

Il segreto di questa rivoluzione è l’Omniverse di NVIDIA. Questa piattaforma permetterà a GM di creare “gemelli digitali” delle sue fabbriche. In pratica, repliche virtuali dove ottimizzare i processi produttivi senza intoppi. Niente più esperimenti rischiosi nella realtà. Con l’Omniverse, GM potrà testare e affinare i modelli AI in un ambiente simulato, per poi trasferirli senza problemi nelle linee di produzione vere e proprie.

Inoltre, NVIDIA metterà a disposizione anche la sua piattaforma Cosmos per addestrare i modelli AI destinati ai robot di fabbrica. Movimentazione dei materiali, saldatura… Ogni compito sarà prima simulato e perfezionato, per evitare fallimenti nella realtà.

DRIVE AGX di NVIDIA, il cuore hi-tech delle auto General Motors

Ma l’AI non sarà confinata alle fabbriche. Il cuore pulsante delle auto GM del futuro sarà DRIVE AGX, una piattaforma basata sull’architettura Blackwell di NVIDIA. Questo sistema migliorerà i sistemi di assistenza alla guida (ADAS) e la sicurezza all’interno dell’abitacolo, monitorando in tempo reale le condizioni della strada e dei passeggeri. Il vero punto di forza? Una capacità di calcolo impressionante. Può eseguire fino a 1.000 trilioni di operazioni al secondo. In questo modo auto GM saranno più reattive e sicure.

Del resto, General Motors non è nuova all’innovazione. Il suo sistema Super Cruise, già disponibile su alcuni modelli, offre funzionalità come la guida hands-free su strade mappate, il controllo di corsia, il cruise control adattivo e persino i cambi di corsia automatici.

Con la partnership con NVIDIA, queste tecnologie sono destinate a fare un salto quantico. Le auto dei marchi GM – Chevrolet, GMC, Cadillac e Buick – diventeranno veri e propri computer su ruote, capaci di pensare e reagire come un pilota umano (almeno, questa è l’aspirazione).