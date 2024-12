Genertel: scegli prodotti assicurativi d'investimento, ricevi cashback fino all'1,5%

Investire in sicurezza e ottenere un vantaggio economico diretto è oggi possibile grazie all’offerta di Genertel. Fino al 31 dicembre 2024, scegliendo i prodotti assicurativi d’investimento Deposito Protetto e Valory, puoi beneficiare di un cashback fino all’1,5% direttamente sul tuo conto corrente. Scopriamo come funziona e quali sono le proposte di Genertel.

Deposito Protetto e Valory: quali sono le differenze?

Gli utenti possono scegliere tra due prodotti assicurativi d’investimento di Genertel: Deposito Protetto e Valory.

Deposito Protetto è la scelta ideale per chi cerca protezione e rendimento senza rinunciare alla flessibilità.

Questo prodotto combina la sicurezza di una polizza vita tradizionale con la garanzia del capitale iniziale, rendendolo perfetto per chi desidera investire a lungo termine senza rischi eccessivi. Avrai a disposizione un bonus iniziale del 2,5% sul capitale investito (premio unico iniziale) e un ulteriore bonus dello 0,25% ogni cinque anni. Zero costi di sottoscrizione e intermediazione.

Valory, invece, è adatto per chi cerca una soluzione più flessibile, poiché offre un prodotto multiramo semplice, personalizzabile e orientato alla tutela del capitale.

È personalizzabile perché puoi scegliere fra tre linee di investimento (Protetta, Dinamica Guidata e Dinamica), calibrate su differenti livelli di rischio. Puoi calcolare il preventivo online e decidi in pochi clic la durata dell’investimento. Valory, infine, ti permette di tutelare il tuo capitale investendo in un prodotto a rischio medio-basso, ottenendo al tempo stesso la copertura di una polizza vita tradizionale.

Come ricevere cashback fino all’1,5%

Investire in Deposito Protetto e/o Valory? Non è mai stato così vantaggioso, grazie alla promozione Genertel attualmente in corso. Ecco come funziona:

Acquista uno (o entrambi) dei prodotti d’investimento tra l’1 ottobre 2024 e il 31 dicembre 2024

Riceverai una mail con un link personalizzato, a cui accedere entro 60 giorni

Inserisci il tuo IBAN per ricevere il bonifico

per ricevere il bonifico Entro 120 giorni dalla fine della promozione, riceverai il cashback sul tuo conto corrente

Nello specifico, il valore percentuale del cashback varia in base all’importo investito. Ad esempio, se investi tra 30.000 euro e 59.999,99 euro, otterrai un cashback dello 0,5% del capitale investito. Mentre investendo tra 60.000 euro e 99.999,99 euro riceverai un cashback dell’1%. Investi 100.000 euro o più per beneficiare del cashback massimo: 1,5%.

Collegandoti alla pagina ufficiale di Genertel, potrai richiedere più dettagli: una volta compilato l’apposito form con i tuoi dati, verrai ricontattato da un consulente.